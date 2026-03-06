長期化も懸念される、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃。高市早苗首相も、一歩対応を誤ると自身の最大の武器である支持率の低下を招きかねない事態となっている。

まず、イラン攻撃が始まった直後から日経平均株価が連日下落し、一時5万5000円を割り込んだ。衆院選での大勝以来、高市政権の積極財政政策への期待から日経平均株価は急騰し、「6万円突破も目前」との見方もあったが、中東情勢の影響で一気に「高市トレード」が後退した形だ。5日は5万6600円台をつけるなど反発したが、しばらく不安定な状況は続きそうだ。

また、原油高騰も国民生活に多大な影響を与えそうだ。原油輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで、原油の先物相場は約8ヶ月半ぶりの高値水準となっている。

「『高市首相になってから、政権の雰囲気が明るくなった』『経済を良くしてくれそう』といったイメージで高市政権は高い支持率を維持してきましたが、株価が下がり、原油高からさまざまなモノの値段が上がると、支持率にも影響する可能性があります」（全国紙政治部記者）

こうしたなか、高市首相が3月に訪米しトランプ大統領と会談する際に、どのようなやりとりをするかにも注目が集まっている。現在、高市首相はアメリカ・イスラエルによる軍事攻撃について「法的評価をすることは差し控える」とする一方、イランによる周辺国への攻撃を非難している。

「アメリカからは今後、中東地域への自衛隊派遣を求められる可能性もあり、政府は水面下で対応を検討していますが、その法的根拠をどう整理するかが難しい課題です。『存立危機事態』や『重要影響事態』の認定が考えられますが、いずれもこれまでに政府が認定したケースはなく、簡単ではありません」（全国紙政治部記者）

高市首相は昨年10月に訪日したトランプ大統領を出迎え、米軍横須賀基地でともに手を取り合い飛び跳ねるなど、「コミュ力」外交を印象づけたが、今月の訪米はそう単純にはいかなさそうだ。

「衆院選終盤には『#ママ戦争止めてくるわ』のキャンペーンが話題になったものの、首相就任後の高市氏がタカ派色を強く打ち出す場面はあまりなかったこともあり、キャンペーンは広がりを欠きました。しかし自衛隊を派遣するとなると、『#ママ戦争止めてくるわ』に共感したようなリベラル層や野党からの批判が高まるでしょう」（同）

それゆえに国会審議への影響を懸念する声もある。

「予算委はこれから参院に舞台を移します。参院予算委では質問者の持ち時間のカウントルールが衆院と違い、質問者が何度も繰り返し質問をしやすくなっています。高市首相が答弁を求められる機会が多いため、昨年の国会での『存立危機事態』発言のように物議を醸すことを言わないか心配です」（自民関係者）

イランへの軍事攻撃が始まった直後には石川県知事選の応援に行き、危機管理に疑問符もついた高市首相。日本と自らの政権への影響を最小限に抑えられるか。

文/中村まほ 内外タイムス