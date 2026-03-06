気象予報士の奈良岡希実子さん（40）が6日、インスタグラムを更新。お天気コーナーを担当した日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後2時）を卒業し、感謝をつづった。

奈良岡さんは「昨日3月5日、情報ライブミヤネ屋の最後の出演を終えました」と報告し、花束を手に共演者たちとスタジオで撮影した写真をアップ。「宮根さんはじめ、出演者の皆さん、スタッフの皆さんに支えていただきながら最高に刺激的で楽しい10年を過ごすことができました」と振り返り、「本当に感謝の気持ちでいっぱいです。温かく盛大に送り出していただき、ああ、やっぱり私はこの場所が、ここにいるみんなのことが大好きなんだなあと改めて実感しました。私はなんて幸せ者なんだと、強く思いました。本当にありがとうございました」とつづった。

現在は第2子妊娠中で「産後は落ち着いたら、またお仕事を再開していきたいなと思っております。またどこかで、元気に天気予報をしている姿をお見せできるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします」と奈良岡さん。「泣くかなーと思っていたけど、案の定泣いちゃった！」と最後の出演を振り返り、「本当にありがとうございました！！私は卒業したけれど、今日もミヤネ屋の放送はありますよー！」と呼びかけた。

奈良岡さんは22年4月、「情報ライブ ミヤネ屋」の西山耕平ディレクターと結婚したことを報告。23年春、第1子となる男児を出産した。