新潟大学医歯学総合病院が小児医療の専門施設を設置することについて、小児医療に関する協議会で議論が交わされました。



新潟大学医歯学総合病院は、2028年度をめどに院内に小児専門医療施設を開設します。県立がんセンター新潟病院が担ってきた小児がん治療の機能を集約し、専門医の人員を増やして24時間手厚く対応できる体制を整えます。



2月に開かれた協議会では、施設の開設について議論が交わされました。



■新潟大学大学院医歯学総合研究所 齋藤昭彦教授

「小児は大人と比べると、それぞれの専門領域がまとめてなくてはいけない。集中治療と小児がんにフォーカスがあたっているというところで議論があった。」



委員からは、今後さらに小児医療に必要な専門分野を施設内に拡充する必要性などについて指摘が上がりました。