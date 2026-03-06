これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。

積雪の多い地域ではナダレに注意してください。



◆6日(金)これからの天気

広く日が差しますが、次第に雲が増えるでしょう。

夜遅くは上越や佐渡で雨が降り、カミナリを伴うこともありそうです。

中越や下越でも、山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。



降水確率は、午後6時以降は各地とも30%以上となっています。





◆6日(金)の予想最高気温

最高気温は、11～13℃の予想です。

昨日より高いところが多く、湯沢町は8℃高いでしょう。平年と比べると3～6℃高くなりそうです。