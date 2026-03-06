山本由伸は「最強の大魔王」 負ければ苦境の台湾 侍ジャパンを迎える台湾打者は闘志滾らす「別に大きな問題はない」【WBC】
台湾戦を前に調整する山本(C)Getty Images
いよいよ幕が明けたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。本日19時には、井端弘和監督が率いる日本代表が、難敵である台湾代表と対戦。史上2度目の連覇に向けた挑戦をスタートさせる。
計6試合に及んだ強化試合を4勝2敗で終えた侍ジャパン。すでに大谷翔平ら8人のメジャーリーガーも完全合流し、チームの士気も高まっている中で、“開幕戦”の先発マウンドを任されるのは、山本由伸だ。
前回大会で国際的な声価を高めた山本は、2023年12月にドジャースと投手では史上最高額となる12年総額3億2500万ドル（約491億円）のメガディールを締結。文字通りワールドワイドな存在となった。
メジャー移籍後も着実に力をつけ、昨季は30試合で12勝（8敗）、防御率2.49、WHIP0.99のハイアベレージを記録。連覇が懸かったワールドシリーズでは、第2戦と第6戦に先発して計201球を投げていたにもかかわらず、勝てば優勝が決まる第7戦に、なんと“中0日”で9回からリリーフ登板。見事に無失点で切り抜ける異次元の投球で、シリーズMVPとなっていた。
まさに世界的なエースと言える男の存在は、当然ながら台湾にとっても“大きな壁”として認識されている。同国メディア『TASN』は、山本を「最強の大魔王」と表現。立ちはだかる相手がいかに強大な存在であるかを伝えた上で、「間違いなく一筋縄ではいかない相手だ」と論じた。
もっとも、台湾ナインには、怖じ気づく素振りは見られない。同メディアの取材に応じたリン・アンケは「次の試合に向けて気持ちを切り替えていくだけ」とし、対山本への考えを明かしている。
「別に大きな問題はないと思う。もちろん彼は良い投手だけど、相手が誰であろうと僕らは打つだけだし、相手の強さを気にしすぎる必要はない。とにかく攻撃して勝つ方法を考えればいい。野球とはそういうもの」
5日に行われた豪州代表との一戦に0-3で敗れ、連敗は避けたい台湾。まさに死に物狂いで勝利を掴みに来るであろう難敵と、山本がいかに対峙するのか。勝負の行方に興味は尽きない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]