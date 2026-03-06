Ｗ杯３大会に出場したＭＦ本田圭佑が６日、都内で会見し、自身が創業したベンチャーキャピタル「Ｘ＆ＫＳＫ」がグラミー賞受賞の世界的アーティスト・Ｓｔｅｖｅ Ａｏｋｉ（スティーブ・アオキ）氏の新ファンド「Ａｏｋｉ Ｌａｂｓ ＩＩ， ＬＰ」と提携すると発表した。

＊ ＊ ＊

会見の終盤、本田が有名人の投資について「僕なりの考えを」と熱弁した。

本田は「投資を１０年間やってきて感じること」として、有名人が投資に注力することについて、日本では理解を得られにくい現状があると説明。

「Ｘ＆ＫＳＫ」で２０２５年の１年間で１５０億円以上を調達し、１億円以上の規模の投資を行ってきたという本田は「『サッカーだけじゃなくてビジネスも忙しいね』と言われるが、コネクトしているので。頑張れば頑張るほど（他方も）うまくいくという体験を１０年間してきた。日本にはこれがわからない人が多すぎる。アメリカと比べるとまだまだです」と述べた。

かつて日本代表でプレーしていた時代も、代表の同僚に投資を勧める機会があったという本田。有名人投資家のトップランナーとして「もっとプロモーションしていきたい」と意気込みを語った。

＊ ＊ ＊

同ファンドはエンターテインメント領域のスタートアップを主な投資対象とする。「日本のエンターテインメントを世界に」を掲げ、２号ファンドの設立にあたり、本田圭佑と戦略的パートナーシップを締結した。