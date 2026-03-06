中田翔、一括購入した家の金額にスタジオ騒然「すごい額!!」 唯一ローンで購入したものも明かす
元プロ野球選手の中田翔が4日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：20〜 ※関西ローカル）に出演。「今まで買ったもので一番高価なもの」を明かした。
【番組カット】「日本ハムなんか知りません」ぶっちゃけトーク連発の中田翔
番組では、中田、今成亮太、遠藤章造が出演。元侍ジャパンの主砲で昨年現役を引退した中田が日本ハム時代のチームメイトだった大谷翔平とのエピソードなど野球にまつわる余談を披露した。
さらに野球少年＆少女から寄せられた質問に中田が回答。その中の一つ「今まで買ったもので一番高価なもの」について「まあでも、家ですけど1番は」と言う中田に、かまいたちの山内健司が「おいくらくらい？」と踏み込むと「4億はしなかった」とさらり。「すごい額!!」とスタジオを驚かせた。
さらに遠藤が「ちなみにローンですか？キャッシュですか？」と切り込むと「一括で」と明かした。続けて「ローンというものを未だ経験したことがない」と打ち明け、かまいたちや遠藤を驚がくさせた。思い出したように「あ、一つローンありました。携帯（電話）だ」と言う中田に、遠藤は「寸法合えへんわ」とあ然としていた。
なお、TVerで見逃し配信中。12日深0時27分終了予定。
