アメリカのトランプ大統領は5日、イランの新しい指導者の選定に自らが関与していく考えを明らかにしました。中継です。

軍事作戦の目標にイランの体制転換は含まれないと軌道修正していたトランプ大統領ですが、後継者選びに介入する考えを示し出口戦略が定まっていないことが改めて浮き彫りとなりました。

トランプ大統領

「（イランが）取引の方法を電話で問い合わせてきた。私は『少し遅かった、今我々は戦いたいと思っている』と答えた」

トランプ大統領は5日、イランが取引を求めて接触をしてきたことを明らかにし、軍事作戦を続ける考えを改めて示しました。また、アメリカメディアのインタビューで、イランの新たな指導者選びに自らが関与する必要があると述べ、有力候補とされる最高指導者ハメネイ師の二男・モジタバ師は「受け入れられない」と明言しました。

別のインタビューではイランの反体制派のクルド人勢力が武装蜂起することについて全面的に支持する考えを示しました。ワシントン・ポストによりますと、トランプ氏は今週、イランとイラクのクルド人勢力の指導者らと電話会談し、イラン西部の一部を制圧するためにアメリカ軍が支援を行う用意があると伝えたということです。イランに親米政権を樹立することで、軍事作戦を終わらせることを模索している可能性があります。