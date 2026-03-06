【hololive SUPER EXPO 2026】 開催期間：3月6日～3月8日 開催場所：幕張メッセ 国際展示場4-8ホール・幕張イベントホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）

カバーが運営するVTuberグループ「ホロライブプロダクション」の大規模イベント「hololive SUPER EXPO 2026」が、3月6日より8日にかけて幕張メッセにて開催中。毎年恒例となった「hololive SUPER EXPO」だが、2026年におけるテーマは「ホロライブタイムワープ」。時と場所を超えて、ホロライブの様々な体験に出会うことを目的とした各種ブースが展開されている。

本稿ではそのなかから、ホロライブ初のスマホゲームとして開発が進行中の「hololive Dreams」の世界観を再現した巨大ブース・ホロドリブースの模様をフォトレポートでお伝えする。

ホロドリブースでは、「ホロドリ」に登場する全54名のタレントの特別映像を見ることができるセンターモニターをはじめ、0期生の顔が彫られたフォトスポット・フェイスマウンテンや、ホロメンの家を再現したセットが展示されていた。

