2児の母・森咲智美、9ヶ月娘への大量離乳食作り置き公開「すごい量」「素晴らしすぎる」と感嘆の声
【モデルプレス＝2026/03/06】タレントの森咲智美が3月5日、自身のInstagramを更新。引っ越し後の新生活の様子や、9ヶ月娘への離乳食作り置きなど、大阪で初めて作った手料理について明かし、注目を集めている。
【写真】33歳・2児のママタレ「すごい量」肉じゃが・麻婆茄子など手作り“フリージング作り置き”
森咲は「大阪で初めて作ったごはん（時差投稿になっちゃったけど…）」とつづり、台所で長女を抱っこしている姿や離乳食、おでんの調理中ショットを投稿。大阪に引っ越してから最初に作ったご飯について、長男にはおでんやストックのミートソース、蒸かし芋、タラのムニエル、ブロッコリーの胡麻和え、9ヶ月の長女にはピラフにブロッコリー粥、トマトライス、肉じゃが、麻婆茄子、タラのミルク煮、つかみ食べ用 にんじん＆さつまいもと、品数豊富で栄養バランスの良いメニューを明かしている。
離乳食の写真では、9ヶ月の長女に合わせて、鉄分ご飯や麻婆茄子などが綺麗に小分けトレー入れられた様子を披露。また、新生活について「2歳の息子もやっと落ち着いてきて、『ここが新しいお家なんだ』って少しずつ受け入れてくれているみたい」「寝るまでに2時間かかったり、普段はほとんどしない夜のギャン泣きがあったり…。いつも手がかからない分、今回はなかなかハードでした」「娘はというと…どっしりタイプ むしろ最近ぐんっと成長していて、『パパ』『ママ』って言い出しました」と、子供たちの変化について言及し「子どもって、親の表情や空気をちゃんと見てるなぁって。だからこそ、私も前向きでいたいなと思います」と、自身の心境を添えている。
この投稿には「素敵なママ」「料理上手」「優しい時間が伝わる」「新生活応援してます」「素敵な親子」「ほっこりした」「品目の数に尊敬」「すごい量」「素晴らしすぎる」などの反響が寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
