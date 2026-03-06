FRUITS ZIPPER月足天音、“推し”ももクロ佐々木彩夏の結婚に歓喜「あーりんさんの幸せが俺の幸せえええ」
【モデルプレス＝2026/03/06】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音が3月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏への思いを投稿した。
【写真】ふるっぱーメンバー、憧れの29歳アイドルと密着2ショ
かねてから佐々木のファンを公言している月足は、同日に佐々木がInstagramで結婚を発表したのを受け「あーりんさんの幸せが俺の幸せえええええええええええ！！！！！！！！！！！！！」と思いを投稿。また、この投稿にリプライする形で「でもなんだか昔からずっとずっと好きだからなんだか不思議な感覚！！！！」と綴り、“推し”の佐々木が結婚した率直な気持ちを明かしている。
2024年11月6日、FRUITS ZIPPERが出演した「マユリカとおねだりフルーツジッパーLive マユフル学園祭〜秋のKAWAII祭り〜」（豊洲PITにて開催）には佐々木がサプライズで出演し、月足、佐々木、真中まなのコラボで「Chai Maxx」、月足と佐々木のコラボで「ぴんきーれっど！」を披露していた。また、月足は同イベントの終演後に自身のXで「世界で1番だいっすきな、あーりんさんと、ぴんきーれっど！を披露させて頂きました。言いたいことはありすぎるけどとにかくやばい！yabai！ゃヴぁぃ！YABAI！です。夢みたい、本当にありがとうございました」と喜びをあらわにし、佐々木との2ショットを公開していた。
ファンからは「ガチ勢なの伝わる」「思いがアツすぎる」「めちゃくちゃ同感」「嬉しすぎてハイテンションになってて可愛い」「オタク全開のコメントで推せる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ふるっぱーメンバー、憧れの29歳アイドルと密着2ショ
◆月足天音、“推し”佐々木彩夏の結婚発表に思い綴る
かねてから佐々木のファンを公言している月足は、同日に佐々木がInstagramで結婚を発表したのを受け「あーりんさんの幸せが俺の幸せえええええええええええ！！！！！！！！！！！！！」と思いを投稿。また、この投稿にリプライする形で「でもなんだか昔からずっとずっと好きだからなんだか不思議な感覚！！！！」と綴り、“推し”の佐々木が結婚した率直な気持ちを明かしている。
◆月足天音の投稿に反響
ファンからは「ガチ勢なの伝わる」「思いがアツすぎる」「めちゃくちゃ同感」「嬉しすぎてハイテンションになってて可愛い」「オタク全開のコメントで推せる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】