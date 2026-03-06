フジ情報番組「サン！シャイン」約1年で終了 谷原章介が生報告「僕はもっと長くやりたいというつもりで」3月末からは日曜朝の顔に

フジ情報番組「サン！シャイン」約1年で終了 谷原章介が生報告「僕はもっと長くやりたいというつもりで」3月末からは日曜朝の顔に