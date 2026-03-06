フジ情報番組「サン！シャイン」約1年で終了 谷原章介が生報告「僕はもっと長くやりたいというつもりで」3月末からは日曜朝の顔に
【モデルプレス＝2026/03/06】フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（毎週月曜〜金曜／あさ8時14分〜）が3月末をもって終了することがわかった。2026年3月6日、同番組の生放送中に発表された。
【写真】3月末から日曜朝の顔務める36歳人気芸人
番組終盤、同番組のメインキャスターを務める谷原章介は「3月29日、新しい番組『SUNDAYブレイク』がスタートいたします。私、谷原とオズワルド伊藤さん、そして鈴木唯アナで日曜日の朝にその週を振り返ったり、来週からどのようにその週を過ごしていけばいいのか、活力と元気をお届けしていきますのでどうかよろしくお願いします」とお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介、同局系アナウンサーの鈴木唯とともにスタートする新番組について語った。
そして、「『サン！シャイン』は3月29日をもって終了となります」と発表。同局系アナウンサーの佐々木恭子が「考えたらあと3週間、15回のオンエアとなりますね」と寂しげに話すと谷原は「この1年間、僕はもっと長くやりたいというつもりで、みんなもこの番組に全員で携わってきたんですけれども、あと15日間、後悔なく皆さまと朝を過ごさせていただきたいと思いますので、どうかどうか見守っていただきたいと思います」と口に。カズレーザーは「オズワルドの伊藤さん、遅刻しねぇか（心配）」と話し、笑いを誘っていた。
また、番組内では新番組「SUNDAYブレイク」のビジュアル撮影の様子も公開され、谷原ら3人が爽やかに笑い合う一幕が。伊藤は印象的だったヒゲを剃り、雰囲気が一変した姿を披露していた。
2025年3月3日にスタートした同番組は、前番組の「めざまし8」から続けて、谷原がメインキャスターを担当。佐々木アナがキャスターを務め、スペシャルキャスターとして俳優の武田鉄矢、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー、政治家の杉村太蔵が出演していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
◆「サン！シャイン」3月末で終了
◆2025年に放送スタート「サン！シャイン」
