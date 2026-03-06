IVEレイ、網タイツ×ショーパンで圧巻美脚披露「スタイル優勝」「ギャルっぽくて可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月5日、自身のInstagramを更新。網タイツとショートパンツの衣装姿を披露し、話題となっている。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「ギャルっぽくて可愛い」網タイツ×ショーパンで抜群スタイル際立つ
レイは、カラフルなハートの絵文字を添えて撮影のオフショットを多数投稿。ベージュのムートンのショートコート、アニマルプリントのキャミソール、デニムのマイクロミニショートパンツ、黒い網タイツの衣装姿を披露した。レイはマイクやカメラを持って自由なポーズを取っており、マイクロミニ丈のショートパンツから伸びる網タイツを履いた美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「スタイル優勝」「ギャルっぽくて可愛い」「この衣装好き」「似合ってる」「なんでそんなに綺麗なの」「K-POP流のギャルだ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
