½©¸µ¹¯¡¢¿ÍÀ¸¤È¤Ï²¿¤«¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö²¿¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬°ìÈÖ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Àï¹ñ»þÂå¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¿¿¿ñ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
»×¤ï¤º¸ý¤º¤µ¤à¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡Ö¤è¤¯¡Ø½©¸µ¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤â¤Î¤ÏÁ´Éô¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ï°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯¤µ¤ó¡£AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤äºäÆ»¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥× ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¿·»þÂå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Ï²Î¤¬¾å¼ê¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤¬´°àú¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢º£¤³¤½¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð1980Ç¯Âå¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢µ»½Ñ¤è¤ê¤â¡È¼«Ê¬¤Ï·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡È¸ÄÀ¡É¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´°àú¤Ê¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1980Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿²ÎÍØ¶Ê¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤â¡¢¼Â¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤âº£¤ÏAI¤¬²»³Ú¤òºî¤ë¤È¤«¡¢¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¤è¤ê¤âÊ£»¨¤ËÅ¾Ä´¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤ÎÊý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤·¤¿¶Ê¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡È²Î¤¦¤³¤È¡É¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
1960¡Á1980Ç¯Âå¤Î²»³Ú¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¿È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Á³¤È¸ý¤º¤µ¤á¤ë²Î¤ÎÊý¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£AKB48¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡Ø¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ä¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¡Ø365Æü¤Î»æÈô¹Ôµ¡¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ê¤¬¤½¤¦¤Ç¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢º£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤â¸¶ÅÀ²óµ¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤ï¤º¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½©¸µ¤µ¤ó¤¬¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿SHOW-WA¡¢MATSURI¤ËÂ³¤¤¤Æ3ÁÈÌÜ¡£¤½¤Î2¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©
¡ÖSHOW-WA¤ÈMATSURI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¾å¤ÎÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤¤¤¤»þÂå¤ÎJ-POP¹¥¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¼ÏÂ¤ò²û¤«¤·¤à¤è¤¦¤ÊÁØ¤¬Â¿¤¤¡£°ìÊý¤Çº£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ë10Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¿È¶á¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌ¤Íè¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤è¤êÌ¤´°À®¤ÊÀ¤Âå¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿·Á¤ÇÊç½¸¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸õÊäÀ¸¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¡È¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢0¤«¤é1¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ½é¤Ï¤½¤ì¤Ç°ì¸þ¤Ë¹½¤ï¤Ê¤¤¡£AKB48¤ÎÎò»Ë¤Ç¸À¤¦¤ÈºÇ½é¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¡ØÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¤¬¡¢AKB48ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ø¤½¤¦¤«¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÂçÅçÍ¥»Ò¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¸«¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿»Ø¸¶è½Çµ¤¬ÂçÊ¬¸©¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æº£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤â²ó¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¤ß¤ó¤ÊºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤¦²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸åanan¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢¤¢¤¢¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤¤¤«¤ËÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤¬¡¢¤¤Ã¤Èº£¸å¤Î°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë½©¸µ¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¿ô¤Î¡ÈÌÜ·â¡É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö6ºÐ¤Î»þ¤Ë¿ÆÉã¤¬Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÃÓ¿¬Âç¶¶¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¢¥Ù¥Ù¡¦¥Ó¥¥é¤È¤¤¤¦¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ÎÎ¦¾åÁª¼ê¤ò¸«¤¿¤Î¤¬ËÍ¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÌÜ·â¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1970Ç¯¤ËÂçºåËüÇî¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â¿ÆÉã¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ·î¤ÎÀÐ¤ò¸«¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤È¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë¡¢¡Ø¥¥ã¥í¥ë¡Ù¤ÎÆüÈæÃ«Ìî³°²»³ÚÆ²¤Î²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¥Ð¥¤¥È¤Ç¼êÅÁ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¡¢¤¢¤Î¾®²Ð¡Ê¤Ü¤ä¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¡Ä¡¢¿ÀÅÄ¶¦Î©¹ÖÆ²¤Ç¤Î¡Ø¤«¤°¤äÉ±¡Ù¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤·¡Ä¡£¤½¤ì¤È»Å»öÌÌ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¸ýÀâ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤¬ÌÜ·â¡£
ËÍ¤Ïº£67ºÐ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø²¿¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬°ìÈÖ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤òanan¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÄê´ü¸ø±é¤Ç³Î¼Â¤Ë¡È¿Íµ¤¡É¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯
¤½¤ÎÌÜ·â¤Î¾ì¤ÎÂç¤¤Ê°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£²Æ¤ËÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ë¿·Àß¤¹¤ë¥·¥¢¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º·à¾ì¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Ìó300ÀÊ¤òÍ¤¹¤ë¤½¤ÎÀìÍÑ·à¾ì¤ÇÄê´ü¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ö¡È¤³¤Î»Ò¤ÏÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡É¤È´¶¤¸¤¿»Ò¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¼ÂºÝ¤Ë·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¤ÌÜ·â¤ÎËèÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï²¿¤«²ñµÄ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ØSNS¤Ç¥Ð¥º¤é¤»¤Æ¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤ÏÁ´¤¯¤½¤³¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬¾ï¤Ë¥Ð¥º¤é¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤ËÌµÍý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×º÷¤È¤¤¤¦¤«ºî°Ù¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ëº£¤Î»þÂå¤Ï¡È¿Íµ¤¡É¤È¡ÈÇ§ÃÎ¡É¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â¡¢¤¿¤ÀÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿Êý¤¬°µÅÝÅª¤ËÁá¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÀ¤¤¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î°ì¿Í¤¬¤ªÂæ¾ì¤ÎÀìÍÑ·à¾ì¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤«¤é¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÃ¯¤«Í§Ã£¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËºÇ½é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï»É¤µ¤ë¤·Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½é¤á¤Ï10¿ÍÄøÅÙ¤·¤«¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤·¤«20¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢40¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï80¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿²áÄø¤ò¶¦¤ËÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¤¤Ã¤È°ìÈÖ¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤È¡¢ËÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÏÃÂêÀ¤¬¹¤¬¤ë°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íËÍ¤âÁ´¤¯Í½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£
AKB48¤Î¾ì¹ç¤Ïº£¤Î¤è¤¦¤ËSNS¤¬À¹¤ó¤Ê»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¶²¤é¤¯2¡Á3Ç¯¤Ï¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç2005Ç¯¤Î12·î8Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íâ2006Ç¯¤Î2·î¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦·à¾ì¤¬Ëþ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É2005Ç¯¤Î12·î¤°¤é¤¤¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ø½©ÍÕ¸¶¤Ë¤¹¤´¤¤ÈëÌ©´ðÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬²Ð¤òÉÕ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤À¤«¤é¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤â¡¢¤½¤ì¤³¤½SNS¤ÎÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Ë·à¾ì¤¬Ëä¤Þ¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ã¥É¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ÇÂ¾¤Ë¤âÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÀè¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
AKB48ÁªÈ´ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¤âËÜÅö¤ÏÈ¯É½¤Î30Ê¬Á°¤Ë½¸·×¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤½¤ì¤òËÍ¤ËÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡ØÍ×¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³«É¼¤ò¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤«¤é¤³¤½¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤·³Ú¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤³¤Î¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤âºÇ½é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿1¿Í¤¬Â¾¤ÎÃ¯¤«¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¿Í¤¬¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Ã¯¤«¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÇ§ÃÎ¡É¤ò¹¤²¤ÆÀ¤³¦¤Ø¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤Þ¤º¿®¤¸¤ë¤³¤È
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é·à¾ì¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö³Î¤«¤ËÂ¼¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë1Ëü¿Í¤¬¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤È¤³¤í¤ò¥°¥ë¥°¥ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¤ä¤¬¤ÆË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÂ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© °ìÈÖ¤ÎÍýÁÛ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¡ÈÇ§ÃÎ¡É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ø365Æü¤Î»æÈô¹Ôµ¡¡Ù¤¬2015Ç¯¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÈAKB48¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤¤¤¤¶Ê¤Í¡É¤È¡¢AKB48¤ÎÂ¼¤Î½»¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆCD¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Ù¤âYouTube¤Ç¸«¤¿ÍÙ¤ê¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤¬2024Ç¯¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ç¡Ø¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿Á´¤¯AKB48¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡È¤¢¤ì¤Ï²¿¤Î¶Ê¡©¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Â¼¤«¤éÀ¤³¦¤¬½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¹ñÌ±Åª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ï¡©
¡Ö¿Í´Ö¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¸¶ÀÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿¦¿Í¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤¬Ëá¤¯¤«¤Çµ±¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢AKB48¤äÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤Æ¤âÂ¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òËá¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿¦¿Í¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
²¿¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¡È¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¡É¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤À¤Ã¤Æ½é¤á¤«¤é±¿¤¬¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤â¤½¤â±¿»î¤·¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Îã¤¨¤ÐËÍ¤Ï²¿¤Îº¬µò¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤ÏµÕ¤Ë¼å¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ç¡Ø¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ç5²óÁá¤¯¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¾¡¤Á¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ËÍ¤ÏÁê¼ê¤¬4Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼¡¤«¤é°ìµ¤¤Ë5Ï¢¾¡¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤âÁê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤¬¼å¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éËÍ¤¬2Ï¢¾¡¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½©¸µ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡È¼«Ê¬¤Ï±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¿®¤¸ÀÚ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç²¿¤Ë¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤ËÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡È¤³¤Î¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Ï¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÍî¤Á¤¿¤±¤É¡¢ÊÌ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤ëÌÜ¤¬¤¢¤ë¿³ºº°÷¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¼«Ê¬¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¸½¤ËËÍ¤â²áµî¤Ë¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤¿´ë²è¤¬ÉÔºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢Á´Á³µ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÉ®½ñ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤â¥Ú¥ó¤ò¤½¤Î»æ¤«¤é¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤º¤Ã¤È½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤¬°ì¸«¡¢±ó²ó¤ê¤Ë¸«¤¨¤ëÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤È¤¤¤¤Êý¤ËÅ¾¤¬¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¤Û¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤Á¤¤¤ÁÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥Ú¥ó¤ÎÎ®¤ì¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤Á¤í¤ó±¿¤À¤±¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤â98¡ó¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1¡ó¤º¤Ä¤ÎÅØÎÏ¤äºÍÇ½¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿100¡ó¤ò¡¢¤¤¤«¤ËÄü¤á¤ºÈ¯´ø¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×½©¸µ¹¯
¤¢¤¤â¤È¡¦¤ä¤¹¤·¡¡1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ºî»ì²È¡£Åìµþéº½ÑÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤à¡£ºî»ì¿ô5000¶ÊÄ¶¤¨¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥»¡¼¥ë¥¹1²¯9000ËüËç¡Ê2025Ç¯Ëö¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î´ë²è¡¦´Æ½¤¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î´ë²è¡¦¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤â¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¡£2022Ç¯»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£
information¥·¥¢¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥× ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2025
2025Ç¯6·î»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËþ12¡Á26ºÐ¤ÎÃËÀ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£2¼¡¿³ºº¤Ç400¿Í¤«¤é100¿ÍÄøÅÙ¤Ë¹Ê¤é¤ì¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¹ç½É¿³ºº¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò·Ð¤Æ¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·èÄê¡£¤½¤Î¸å¤Ï½©¸µ¹¯¤µ¤óÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤â¤È¡¢2026Ç¯²Æ¤ËÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ë¿·Àß¤¹¤ëÀìÍÑ·à¾ì¤Ç¤ÎÄê´ü¸ø±é¤äÇÛ¿®¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
