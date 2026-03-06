【仮面ライダーゼッツ新商品】 3月6日 予約開始

バンダイは、「仮面ライダーゼッツ」の最新おもちゃ情報を3月6日に公開した。

今回発表されたのは「仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ オルデルム」、「カプセムドロッパーキット」、「ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーゼッツ オルデルム」の3商品。それぞれ3月6日より予約受付を開始する。

仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ オルデルム

4月18日 発売予定

価格：4,400円

本商品は「約15cmのサイズ感に凝縮されたリアルな造形」、「全身37カ所可動による高いポージング性能」、「丈夫な造りによりガシガシ遊べる気軽さ」を備えた「仮面ライダーアクションフィギュア」シリーズで「仮面ライダーゼッツ オルデルム」が立体化。

トリプルゼッツァーを両手で保持するため、武器持ち用手首が左手分も付属し、トリプルゼッツァーは本シリーズのカタストロムと異なり「カプセム装填ver.」として造形となっている。

カプセムドロッパーキット

4月18日 発売予定

価格：2,750円

特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」の劇中に登場する「カプセムドロッパー」をダンボールキットで再現。

カプセムドロッパーを自分で組み立てて作ることができ、ライダーカプセムを入れてハンドルを回すと、中からカプセムが出てくる。ライダーカプセムシリーズは約8個収納することが可能となっている。

また、「変身ベルト DXゼッツドライバー（別売り）」と連動する「ゼッツカプセム（カプセムドロッパーver.）」1個付属。

ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーゼッツ オルデルム

4月18日 発売予定

価格：1,100円

本商品はソフビ人形「ライダーヒーローシリーズ」で「仮面ライダーゼッツ オルデルム」を立体化したもの。全高約14cmで劇中イメージを再現したカラーリングと造形となっている。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映