「仮面ライダーゼッツ オルデルム」が仮面ライダーアクションフィギュアに登場。3月6日より予約開始劇中のカプセムドロッパーもダンボールキットで登場
バンダイは、「仮面ライダーゼッツ」の最新おもちゃ情報を3月6日に公開した。
今回発表されたのは「仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ オルデルム」、「カプセムドロッパーキット」、「ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーゼッツ オルデルム」の3商品。それぞれ3月6日より予約受付を開始する。
仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ オルデルム
4月18日 発売予定
価格：4,400円
本商品は「約15cmのサイズ感に凝縮されたリアルな造形」、「全身37カ所可動による高いポージング性能」、「丈夫な造りによりガシガシ遊べる気軽さ」を備えた「仮面ライダーアクションフィギュア」シリーズで「仮面ライダーゼッツ オルデルム」が立体化。
トリプルゼッツァーを両手で保持するため、武器持ち用手首が左手分も付属し、トリプルゼッツァーは本シリーズのカタストロムと異なり「カプセム装填ver.」として造形となっている。
カプセムドロッパーキット
4月18日 発売予定
価格：2,750円
特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」の劇中に登場する「カプセムドロッパー」をダンボールキットで再現。
カプセムドロッパーを自分で組み立てて作ることができ、ライダーカプセムを入れてハンドルを回すと、中からカプセムが出てくる。ライダーカプセムシリーズは約8個収納することが可能となっている。
また、「変身ベルト DXゼッツドライバー（別売り）」と連動する「ゼッツカプセム（カプセムドロッパーver.）」1個付属。
ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーゼッツ オルデルム
4月18日 発売予定
価格：1,100円
本商品はソフビ人形「ライダーヒーローシリーズ」で「仮面ライダーゼッツ オルデルム」を立体化したもの。全高約14cmで劇中イメージを再現したカラーリングと造形となっている。
【再送】2026年3月6日10時に投稿した内容に一部誤りがございましたため、お詫びして訂正いたします。- 仮面ライダーおもちゃウェブ公式 (@bandai_ridertoy) March 6, 2026
◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤
『#仮面ライダーゼッツ』
新作おもちゃ情報！https://t.co/hGDfh53Eih
◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤
新たなフォーム「仮面ライダーゼッツ オルデルム」の… pic.twitter.com/OP5YutF8Y5
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映