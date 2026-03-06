2026年2月期の軽自動車新車販売の車名別ランキング

全国軽自動車協会連合会は、2026年2月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。

【画像】昨年9月に電気自動車『N one e:』を販売開始！『ホンダN one』 全45枚

2026年2月期 軽自動車通称名別新車販売トップ10

1位 ホンダNボックス：1万8507台

2位 スズキ・スペーシア：1万4441台

3位 ダイハツ・ムーヴ：1万1400台

4位 ダイハツ・タント：1万1221台

5位 日産ルークス：9523台

6位 スズキ・ハスラー：7894台

7位 スズキ・ワゴンR：5585台

8位 三菱デリカミニ/eK：5446台

9位 日産デイズ：4953台

10位 ダイハツ・ミラ：4805台



昨年9月に電気自動車のN one e:の販売を開始したホンダN one。 平井大介

2026年2月期の軽自動車の車名別ランキングは、前年同月比1.7％減ながらも1万8507台を販売したホンダNボックスが4カ月連続での首位に就く。

続く第2位には同8.1％減だったものの1万4441台を売り上げたスズキ・スペーシアが、第3位には同39.4％増の1万1400台を成し遂げたダイハツ・ムーヴが、第4位には同9.5％減ながらも1万1221台を販売したダイハツ・タントが前月と同位で入った。

注目モデルの動向

注目モデルの動向を見ていこう。

昨年10月に販売を開始した日産の軽スーパーハイトワゴンの新型ルークスは前年同月比35.1％増の9523台を売り上げて第5位に、同じく昨年10月に販売を開始した新型の三菱デリカミニ/eKは同20.8％増の5446台を記録して第8位にランクイン。



2月に販売開始したEVバンのダイハツ・e-ハイゼット カーゴ。 平井大介

また、昨年9月に電気自動車のN one e:の販売を開始したホンダN oneは、同44.1％増の1734台を達成する。対して、軽EVのカテゴリーでは日産サクラが同57.3％減の752台、三菱eKクロスEVが同18.0％減の205台と苦戦。

EVモデルのe:を含むホンダN Vanも、同10.5％減の2173台と低迷する。また、本年2月に販売を開始したEVバンのダイハツ・e-ハイゼット カーゴ/e-アトレーは、2車種合計の月間販売目標の300台には届かず171台にとどまった。

一方、本年1月にマイナーチェンジを果たした軽トラックのスズキ・キャリイは同26.7％増の5693台を達成。また、本年8月下旬をもって生産の終了を予告するダイハツ・コペンは駆け込み需要もあって同112.9％増の711台を、同じく本年8月の生産終了を予告するトヨタのコペンGRスポーツは同10.8％増の92台を記録している。

なお、登録車と軽自動車を合わせた2026年2月期の車名別ランキングのトップ5は、ホンダNボックスが4カ月連続での首位に立ち、以降はスズキ・スペーシア、ダイハツ・ムーヴ、トヨタ・ヤリス、ダイハツ・タントの順で続く。

月間販売台数1万台超えは前月から1車種減って5車種、そのうち4車種を軽自動車が占める“軽高登低”の結果となった。