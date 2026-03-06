69歳・秋野暢子、“攻めた”新ヘア披露「黒、金髪、黒。いかがでしょうか？」 イメチェンショットに反響「雰囲気変わりましたね」「個性的で似合ってます」「オシャレ」
俳優の秋野暢子（69）が5日、自身のインスタグラムを更新。“攻めた”新ヘア披露した。
【写真】「黒、金髪、黒。いかがでしょうか？」“攻めた”新ヘア披露の秋野暢子
秋野は「アンブレラカラーにしてみました。黒、金髪、黒。いかがでしょうか？」と、最新のヘアスタイルを投稿した。表面に明るい色をかぶせ、内側に暗い色を残す「アンブレラカラー」に挑戦し、パキッとしたコントラストが際立つ都会的なスタイルに変身。「私は、気にいってます」と満足げな様子でつづった。
コメント欄には「すーてーきーでーす」「雰囲気変わりましたね」「かわいい」「美しい」「個性的で似合ってます」「オシャレ」などの声が多数寄せられている。
【写真】「黒、金髪、黒。いかがでしょうか？」“攻めた”新ヘア披露の秋野暢子
秋野は「アンブレラカラーにしてみました。黒、金髪、黒。いかがでしょうか？」と、最新のヘアスタイルを投稿した。表面に明るい色をかぶせ、内側に暗い色を残す「アンブレラカラー」に挑戦し、パキッとしたコントラストが際立つ都会的なスタイルに変身。「私は、気にいってます」と満足げな様子でつづった。
コメント欄には「すーてーきーでーす」「雰囲気変わりましたね」「かわいい」「美しい」「個性的で似合ってます」「オシャレ」などの声が多数寄せられている。