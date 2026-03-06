Stray Kids・ヒョンジン、クールなデニムスタイル披露 「GUESS」の新グローバルアンバサダーに
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsのヒョンジンが、ファッションブランドGUESSの新たなグローバルアンバサダーに起用された。あわせて、ヒョンジンが出演するGUESS JEANSの最新グローバルキャンペーンが公開された。
【別カット】ウエストもチラリ…新ビジュアルを公開したStray Kids・ヒョンジン
圧倒的なステージプレゼンスと多面的なアーティスト性で知られるヒョンジンは、そのエネルギー、創造性、そして揺るぎないオーセンティシティにより、GUESSが掲げる「カルチャーに根ざした大胆な自己表現」というブランドフィロソフィーを体現する存在。本コラボレーションは、ブランドのヘリテージを尊重しながらも、現代的な自己表現の可能性を押し広げていくという、両者に共通するビジョンを反映している。
ヒョンジンのグローバルな影響力と、GUESSが誇るアメリカンデニムの伝統を融合させた本キャンペーンでは、「Modern Heritage（モダン・ヘリテージ）」をテーマに、タイムレスなシルエットと現代的なアティチュードを融合させたスタイルを提案。クラシックなデニムシャツ、ストレートフィットジーンズ、ストライプTシャツ、デニムカーゴパンツといったアイテムを軸に、GUESS JEANSの揺るぎないデニムDNAを、進化した視点で再解釈している。
GUESS 共同創業者兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーのポール・マルシアーノは「ヒョンジンは、パフォーマンスの枠を超え、音楽・ダンス・ビジュアルアートにわたる創造的な才能を持つ存在です。卓越したスタイルセンスと揺るぎない自信を兼ね備え、世界を舞台に確かな存在感を放つ彼は、GUESSファミリーに新たなエネルギーをもたらしてくれるでしょう」とコメント。
GUESS チーフ・ニュー・ビジネス・ディベロップメント・オフィサーのニコライ・マルシアーノは「ヒョンジンをGUESSファミリーに迎えることを大変うれしく思います。音楽やカルチャーは、常に私のファッション観に大きな影響を与えてきました。ヒョンジンは、あらゆる活動において卓越したアーティスト性を発揮しています。彼こそが、ブランドにとって新たな表現の時代を象徴する存在であると確信しています」と語っている。
ヒョンジンは、GUESSおよびGUESS JEANSのグローバルアンバサダーとして、今後ワールドワイドキャンペーンや主要ブランドプロジェクトをけん引し、ヘリテージにインスパイアされながらも未来志向の視点で、GUESSの新たなチャプターを切り拓いていく。ヒョンジン着用コレクションは、6日よりGUESS JEANS TokyoおよびGUESS 渋谷、公式オンラインストアにて順次発売予定。
また、対象商品を購入で、今回のキャンペーン限定デザインである「Hyunjinロゴ」のレーザープリントカスタマイズサービスを、GUESS JEANS Tokyoにて用意している。
