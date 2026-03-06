【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は５日、米軍とイスラエル軍が殺害したイラン最高指導者アリ・ハメネイ師の後継に次男が浮上していることに関し「受け入れられない」と述べた。

次期指導者の選定に「関与する」と明言し、停戦後にイランの統治に関わることを示唆した。米ニュースサイト・アクシオスやロイター通信のインタビューで語った。

次男はイスラム法学者のモジタバ・ハメネイ師。トランプ氏は、モジタバ師が反米思想の強硬路線を継承する可能性を踏まえて「息子は受け入れられない。イランに調和と平和をもたらす人物を求めている」と述べた。モジタバ師を「軽量級」と呼び、同じ路線が継続されれば米国は５年以内に再び戦争せざるを得なくなると主張した。

新指導者選出の手続きはまだ初期段階だとし、人選は流動的との認識を示した。アクシオスにはモジタバ師が後継に選出される可能性は「高い」と語ったが、ロイターには「低い」と語り、発言は揺れている。

トランプ氏は、南米ベネズエラの反米左派ニコラス・マドゥロ大統領を武力で追放した後、デルシー・ロドリゲス副大統領を後継指名して政権をコントロールしていることに触れ、「ベネズエラと同様に私が関与しなければならない」と主張した。

トランプ氏はまた、イランや隣国イラクを拠点とするクルド人勢力の武装蜂起を全面支援する考えを示した。イランの体制転換に向けた民衆の蜂起を促す狙いがあるとみられる。