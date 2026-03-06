嵐の二宮和也（42）が6日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。スタジオにゲスト出演した俳優・竹内涼真（32）について語った。

親交のある竹内について、二宮は「足回りよく付き合ってくれる印象」とひと言。「それこそ“明日バーベキューでもやるか”ってなって、そのまま泊まりで行ったりとか」と距離の近さを語った。

そして竹内の魅力について聞かれると「やっぱりヤツの人柄じゃないですか？」と告白。自身の年齢に触れながら、性格やキャラクター上のテレビ映りを気にする世代といい、竹内は「よく見せようとせずに、自分らしく生きてる」と表現。「年も10ぐらい離れてるので、僕にとってはまぶしく見える瞬間もある」と打ち明けた。

プライベートでの交流は「お正月とかにもうちに遊びに来て」と回想。「飯を食ってる時とかも“こういうので悩んでる”とか、“このままでいいんだろうか”みたいな悩みを聞いてると、それはそれで安心する」とも。「ああいう人って、誰かが“止まれ”って言わない限り止まらない」と伝えた。

しかし「誰かが“止まれ”って言っても、止まらない可能性もある」と笑わせながら、VTRの最後には「とにかくスタジオの皆さんにご迷惑をかけないように」とユーモアたっぷりに伝言。「まあ、アナタさわやかだから大丈夫だと思うんだけど、楽しい元気を日本中に届けてもらいたいので、期待してます」と締めた。

これを受けて、竹内は「うれしいな」と大笑い。「普段は悩まないようにしてるんだけど、たまに“どうしようかな”っていう時がある。そういう時に二宮君に話したり。凄く懐が大きいんで、僕のことを理解してくれてるし、客観的に見て助言してくれるから安心する」と語っていた。