お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が6日、SPキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。同局で始まる新番組をめぐり、ある点を心配した。

この日、谷原章介がMCを務める生放送のニュース情報番組「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）が29日からスタートすることが同局から発表された。「サン！シャイン」の終盤でも、谷原が「3月29日、新しい番組『SUNDAYブレイク』がスタートいたします」と自ら報告。出演者についても「私谷原とオズワルド伊藤さん、そして鈴木唯アナで日曜日の朝にその週を振り返ったり、来週からどのようにその週をすごしていけばいいのか、活力と元気をお届けしていきますのでどうかよろしくお願いします」と呼びかけた。

あわせて「サン！シャイン」の終了も発表。佐々木恭子アナウンサーが「考えたらあと3週間、15回のオンエアとなりますね」と感慨深げにすると、谷原は「『サン！シャイン』らしく、このメンバーらしく、プレゼンターも頑張ってくれてますし、スペシャルキャスターのカズさんも頑張ってくれるし、みんなでお届けしたいと思いますので」と意気込んだ。

続けてカズレーザーに「『サン！シャイン』らしさをあと15回出していこうよ」と呼びかけると、カズレーザーは「出していきましょう」と応じながら「それ以上に日曜日の朝、オズワルド伊藤さん遅刻しねえかだけが心配です」と遅刻癖が知られる伊藤についてコメント。スタジオが笑いに包まれる中、谷原が「言っとく！」と返して番組が終了した。