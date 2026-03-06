ドラマでよく見る、ピーッと音がして心電図モニターの波形が一直線になり、脈拍が0になるシーン。実際に人が亡くなる現場において、ドラマのような状況は一例に過ぎません。本記事では、高島亜沙美氏著・西智弘氏監修『人生の終わり方を考えよう 現役看護師が伝える老いと死のプロセス』（KADOKAWA）より、「人が亡くなったあと」のリアルに迫ります。

人の死を法的に証明する「3つの兆候」

病院で亡くなる人のほとんどに、心電図モニターがついているので、それが0になったら医師を呼びます。たまに、まったくノーマークだった人を呼吸停止状態で発見することもありますが、そういうときも必ず心電図モニターをつけます。

人の目と機械、両方で確認するのがスタンダード。人が亡くなっていることを証明するには、

●呼吸停止

●心停止

●瞳孔散大（対光反射の消失）

これら死の3つの兆候を医師が確認し、診断する必要があります。この3つが揃ってはじめて、その人が法律的に亡くなったという扱いになります。

ドラマだとご臨終ですという前に、いろいろ確認しているシーンが流れたりしますが、アレですね。ライトで眼球を照らして対光反射がないことを確認し、聴診器で心音、呼吸音が聞こえないことを確認しているんです。

ちなみに、脳死の場合はこれら3つが揃いませんので、法的に亡くなった扱いになりません。みなさんのイメージも、脳は死んでいるけど心臓や身体は生きている、と解釈される方がほとんどなんじゃないでしょうか。ほんと、いのちの扱いって難しいです。

「全身挫滅」の凄惨…3つの兆候を確認できないケースも

ここから、かなり酷い話になります、ご容赦ください。事故や災害でご遺体の損傷が激しく、この3つを確認できないという事例もあります。

直近の話だと、2024年の正月に起きた羽田空港での日本航空機と海上保安庁の航空機が衝突した事故。海保機に乗っていた方のうち3名の死因が全身挫滅と報道されていました。おそらく、身体のあらゆる組織が肉眼的に識別困難なほどダメージを受けており、この状態での生存はあり得ないという解釈から死亡という判断に至ったのだと推察します。

死亡診断書に必ず書かれる「死因」

死亡診断書――医師が書くその人が亡くなったことを証明する書類ですが――これには必ず診断名を書かなくてはなりません。大腸がんとか老衰とか、その人を死に至らしめた理由を記載するんです。

日本では少数だと思われますが、刺殺や焼死など事件性を有するような可能性がある場合には、検死をしなくてはなりません。この人が亡くなったことに、事件性があるのかないのかを医師が証明しなくてはならないんですね。

コロナ禍に自宅で倒れひとりで亡くなっていた事例も、例外なく検死を受けているはずです。もしかしたら、誰かに毒を盛られたかもしれないですし、一酸化炭素中毒による自殺かもしれないですからね。だから、死亡診断書と死体検案書は共通の用紙になっており、どちらかを二重線で消して提出するという運用になっています。

ちなみに、病棟では死体検案書の箇所を二重線で消すしかありえません。全身挫滅なんて診断名、おそらくそれを診断した医師も、生涯ただ一度しか使わないような死因だと思われます。

死の3つの兆候を確認することもできなければ、検死も解剖もできない状態のご遺体なんて、そうありませんからね。

人が亡くなったあとのプロセス

ここから先は、死んだことを確認するプロセスにうつります。医療機器を外し、挿入されていた管の類を抜き、身体をきれいに整え、お見送りをするプロセスです。

多くの場合で看護師が発見&報告し、医師により確認がおこなわれます。呼吸停止・心その時を確認する停止・瞳孔散大を確認し、カルテに時刻を記すんです。この時刻が、死亡時刻になります。これは、死亡診断書にも書く大事な事項です。

話がちょっと逸れますが、日本では死亡してから24時間は火葬してはいけないと法律で決められています。これは死亡診断を受けた人が、蘇生する可能性が絶対にないことを確認するため。他の国、宗教でも似たような話があるのを聞いたことがある人もいるかもしれません。

実際に人が亡くなるときって、ドラマみたいにピーッと脈拍が0になる人もいれば、にわかには信じられないかもしれませんが、0になったりまた復活したりを繰り返すという人もいるんです。わたしの直近のお看取りも、30分くらい0になったり復活したりを繰り返していました。三途の川を行ったり来たりしていたのかもしれませんね。

いまの医療技術、診断基準で死亡を確認してはいますが、それでも生き返る人がいないことを確実にしておきたい、そのための24時間なんだと、わたしは捉えています。

死亡確認のリアルな現場

この死亡確認、ご家族をはじめ本人を大切に思われている方々に囲まれた状態でおこなうのが望ましいとされています。

別れの場に同席することで別れを実感できること、悲しみや悔しさであってもそのときの感情を表出することは、遺された人たちにとってもポジティブな効果があると考えられているんです。場合によっては、親族が揃うまで数十分〜3時間ほど別れの時間を設けることもあります。

心臓が止まった時間＝死亡時刻ではない

死亡時刻も、心臓が止まった時間だと思われている方が多いと思いますが、厳密には医師が死亡を確認した時間となります。そのため、遠方からの親族到着を待って家族全員揃ってから死亡確認し、その時間を死亡時刻とする、ということも往々にしてあります。心臓が止まった時間＝死亡時刻ではない、ということです。

死に際に家族がそばにいられないときは…

くわえて、高齢社会の昨今です。高齢者のキーパーソンも高齢者、というパターンも増えてきています。夜中や早朝にその時が来てしまい、今から来てくださいと言われても、タクシーに乗ることすらままならない人もいます。そんなときは、こちらで死亡確認させていただくこと、処置やケアも終わらせてしまうこと、明るくなってから病院にいらしてほしいこと、できたらそのときに予め葬儀社さんと打ち合わせしておくと、ご遺体をそのまま搬送してもらえるので二度手間にならないこと、などを電話でお伝えし了承を得ることもあります。

どうしても死に際にそばにいたいという人もいるでしょうが、こんな時間にそんなことを言われてもこちらだって仕事や生活があるし困るという人もいます。どちらも、等しく正しいと思うのです。

高島 亜沙美

看護師／保健師

