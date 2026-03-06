「大谷さんを探せ！！」大谷翔平、侍ジャパン集合ショット公開！ 「誠也選手の左隣ですね。確認できました」
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は3月5日、自身のInstagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の試合に向けた侍ジャパンの集合写真を公開し、大きな反響を集めています。
【写真】日本代表が勢ぞろいした集合ショット
コメントでは、「にっぽん 茶茶茶 で応援しまーす笑笑」「大谷選手！ 応援してます 頑張って下さいね」「茶点てパフォお待ちしております」「頑張ってな」「誠也選手の左隣ですね。確認できました」「侍JAPAN勝利目指してがんばれ！」「大谷さんを探せ！！」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】日本代表が勢ぞろいした集合ショット
日の丸を背に整列した侍ジャパン大谷選手は、東京ドームのグラウンドで撮影された日本代表チームの集合写真を2枚公開。大きな日の丸が映し出されたスクリーンを背景に、選手全員がユニフォーム姿で整列しています。大谷選手は前列左側に座っています。
「明日からまたみんなで頑張りましょう」1日には「明日からまたみんなで頑張りましょう」と、選手で食事会をした際の集合ショットを公開していた大谷選手。みんなのリラックスした表情が印象的です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)