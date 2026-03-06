「大谷さんを探せ！！」大谷翔平、侍ジャパン集合ショット公開！ 「誠也選手の左隣ですね。確認できました」

「大谷さんを探せ！！」大谷翔平、侍ジャパン集合ショット公開！ 「誠也選手の左隣ですね。確認できました」