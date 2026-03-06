3月6日に全国公開される映画『ウィキッド 永遠の約束』で、シェンシェン役（ブロンウィン・ジェームズ）の日本語吹替版キャストを続投するゆりやんレトリィバァ。本作は、小説『オズの魔法使い』の裏話として構成されたミュージカル映画『ウィキッド ふたりの魔女』の続編。悪い魔女エルファバと、善い魔女グリンダの知られざる友情が描かれる。ゆりやんが演じるシェンシェンは、グリンダの友人でゴシップ好きの皮肉屋・ファニー（ボーウェン・ヤン）の相棒という役どころだ。

初監督作『禍禍女』をはじめ表現のフィールドを広げ、「『極悪女王』（Netflix）で初めて自分の殻を破れた」と語るゆりやんに、本作への思いと、表現者として“自分らしく生きる”までの歩みを聞いた。

■アリアナ・グランデに10年前送ったDMが現実に

ーー吹替キャストとしての続投となりますが、まずこの作品への出演が決まった当時の心境をお聞かせください。

ゆりやんレトリィバァ（以下、ゆりやん）：もともとミュージカルを拝見していた作品でもありましたし、すごく嬉しかったです。こんな大きな作品に私も参加させていただけるなんて、本当に夢のようでした。

ーー出演が決まってから、作品を観直したり、準備されたことはありましたか？

ゆりやん：イメージトレーニングと言いますか、ちょうどその頃、私はLAに拠点を移していたのですが、もうLA中が『ウィキッド』一色みたいな雰囲気だったんです。そのときに、「あ、私はこの『ウィキッド』に声を当てさせていただくんだ」と改めて感じて。本当に身の引き締まる思いというか……ウエストも引き締まる思いでした（笑）。

ーー出演が決まったことは、周りのお友達やファンの方にもお話しされたと思いますが、皆さんの反応はいかがでしたか？

ゆりやん：みんな観に行ってくれて、「めちゃくちゃ良かったね」「すごかった」って言ってくれて、それもすごく嬉しかったです。あと、私が言ってなくても、普通に『ウィキッド』を観に行って、「めっちゃ面白かった」って話してる人に、「実は私、シェンシェンの役をやらせてもらってて」って言うと、「ええー！」ってビックリしてくれて。そういう反応もすごく嬉しかったですね。

ーー本国キャストの来日イベントでは、シンシア・エリヴォさん、アリアナ・グランデさんらとも実際にお会いされていましたが、いかがでしたか？

ゆりやん：やっぱり世界で活躍されている方って、本当に素敵だなって思いました。とにかく、みんなに優しいんですよね。イベントが終わった後も、みんなで写真を撮ってくださったりして。InstagramのDMで「ありがとうございました」って、撮った写真を送ったんです。もちろん、フォロワーが何億人もいらっしゃる方なので、お返事を期待するようなものではなかったんですけど。それで送っていたときに気づいたんですけど、実はアリアナさんに、10年くらい前にもDMを送ってたんです。めっちゃ痛いんですけど、「大好きです。いつかお仕事でお会いできるように頑張ります」みたいなことを書いていて。それに気づいたときは、自分でも驚きました（笑）。

ーーかなり前からアリアナさんがお好きだったんですね。

ゆりやん：はい、アリアナ・グランデさんのファンでした。10年前に「いつかお仕事でお会いできるのが夢です」と言っていた相手と実際にお会いして、しかもお話も盛り上がって。「LAに住んでたら、また遊ぼう」って言ってくださって……。「言ったな？ ほんまに遊んでや～」って思ってます。

■シェンシェンに重ねた学生時代の自分

ーー続編では、シェンシェンの成長も大きな見どころになりそうですね。

ゆりやん：そうですね。私としては、シェンシェンが誇りを持って仕事しているところもすごく素敵だなと思うんですけど、もっと「シェンシェン、あなたの人生なんだから、あなたが主役でええんやで」って言ってあげたいです。

ーーシェンシェンとの共通点や、「自分と似ているな」と感じる部分があれば教えてください。

ゆりやん：シェンシェンは、前作のときから学校の人気者についていくタイプなんです。シェンシェンの「必要とされている友達でいたい」という気持ちにはすごく共感しました。なんて言うんですかね、ステータスというほどじゃないんですけど、「そこに属していたい」という気持ちというか。そういう葛藤を持ちながらも、ちゃんと自分を持っているところがあるんです。その人間らしい部分がすごく好きで、学生時代の自分を思い出したりもしました。本当に大好きな役です。本作では、少し大人になっていて、相変わらず同じメンバーではいるんですけど、成長しているというか、責任感も出てきて。もちろん、グリンダの下で働いている立場ではあるんですけど、それでも後半になるにつれて、すごく誇らしさを感じる瞬間があって。演じていて、「ああ、なんか嬉しいな」と思いました。

ーーゆりやんさんご自身は、学生時代はどんな立ち位置だったんですか？

ゆりやん：中学生時代は、私もいわゆるカースト上位の人たちのグループに入りたいタイプでした。無理に入ろうとして、結局まったく入れなくて（笑）。なので、中学校時代はわりと孤独な学校生活を送っていました。でも、それが嫌で、高校生になったときに「もうステータスとか関係なく、自分が本当に楽しいと思える人とだけ一緒にいよう」と決めたんです。高校では、お笑いが好きなグループにいました。めちゃくちゃ尖った子でした（笑）。学校の生徒会選挙で、立候補した子が自己アピールでちょっと面白いことを言ったり、一生懸命頑張っている姿を見ても、眉毛をつり上げて、その人にバツをつけて、「投票しません」みたいな態度を取ってました。本当に、めちゃくちゃ尖ってました。

ーーそんなゆりやんさんが演じられているシェンシェンというキャラクターの中で、特に惹かれた部分はどこでしょうか。

ゆりやん：やっぱり、シェンシェンはグリンダに憧れているというか、尊敬していて、「近くにいたい」「サポートしたい」っていう気持ちがすごくピュアなんですよね。それって、「自分がよく見られたい」とかじゃなくて、「この人がすごい」「この人が可愛い」「だから近くにいたい」っていう、すごく純粋な感情だと思うんです。ステータスがどう見られるかとか、「私もカースト上位にいるぞ」みたいな意識がないところが、本当に素敵やなって思います。私はどちらかというと、自分がどう見られるかを気にして、ヒエラルキーの上に行きたい、みたいな感じだったので。シェンシェンはそれよりも、もっと純粋な気持ちで人を見ているんやろうなって思いますし、でも本人はたぶん、自分のその素敵さに気づいてないんやろうなとも思います。

ーーもし、ゆりやんさんご自身が『ウィキッド』の世界にいたとしたら、シェンシェンにどんな声をかけてあげたいですか？ あるいは、どう関わりたいですか？

ゆりやん：「シェンシェン、そんなに人の人生に自分を捧げなくていいよ」って言ってあげたいです。あと、シェンシェンとファニーのコンビが本当に面白いので、そこに私も入りたいです。

ーーファニーの名前が出ましたが、ファニーはゴシップ好きなキャラクターですよね。ゆりやんさんご自身はゴシップはお好きですか？

ゆりやん：ゴシップというか、都市伝説がめちゃくちゃ好きなんです。大好きなんですけど、記憶力がなさすぎて（笑）。「この前なんか聞いたんやけど～」とか、「誰やったっけ？ なんか知らんけど～」みたいな感じで、肝心なところを全然思い出せないまま、ふんわりした情報だけを人に伝えたりします（笑）。

■『極悪女王』で越えた感情のボーダーライン

ーー本作には「自分らしく生きる勇気」というテーマがありますが、ゆりやんさんの表現スタンスとも通じる部分があるように感じます。ご自身にとって「殻を破れた」と感じたタイミングがあれば教えてください。

ゆりやん：殻を破るって、なかなか簡単なことじゃないと思うんですけど、『極悪女王』に出演させていただいたときに、初めて自分の殻を破れたというか、自分が表に出せる感情のボーダーラインを一気にグッと超えた感覚がありました。そこから少しずつ、「自分ってこれが好きなんだ」とか、「これをやりたいんだ」っていう気持ちを表に出せるようになってきて、他人の目をそこまで気にせずに生きられるようになってきた気がします。

ーー初監督作『禍禍女』をはじめ、俳優、アーティスト、監督と活動の幅を広げられていますが、今後挑戦してみたいことはありますか？

ゆりやん：私は、『サタデー・ナイト・ライブ』のメンバーになって、アカデミー賞を受賞して、映画監督としてもたくさん作品を作って、クエンティン・タランティーノみたいな存在になりたいです！ 全部言霊やと思ってます。（文＝佐藤アーシャマリア）