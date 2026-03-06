iPS細胞を使った2つの再生医療製品の製造・販売について、きょう、上野厚生労働大臣が条件期限付きで承認しました。iPS細胞による再生医療で世界初の実用化となります。

iPS細胞は、神経や筋肉などの細胞に変化できることから、細胞の機能を再生させることが期待されています。

こうした中、上野厚労大臣はきょう、iPS細胞を使った心臓病とパーキンソン病の2つの再生医療製品について、7年以内に有効性を検証することなどを条件に製造・販売を承認しました。

承認されたのは、重症の心不全の患者を対象にした「リハート」と、パーキンソン病患者のための製品「アムシェプリ」です。

厚生労働省 上野賢一郎 大臣

「世界で初めて実用化されたことは大変喜ばしく、日本のみならず世界中の患者の皆様の救いとなることを願っております」

今後、医療保険で使う際の価格を決め、早ければ夏ごろに世界で初めて実用化されます。

今年は、ノーベル生理学・医学賞を受賞した京都大学の山中伸弥教授がiPS細胞を発表してから、ちょうど20年となります。