イオン、100万円の体験型カタログギフト発売 時代劇制作や水族館貸し切りなど選べる豪華体験
イオンリテールは、イオンの株式会社化100年を記念した『イオン株式会社化100年記念セール』を6日から15日まで、「イオン」「イオンスタイル」など約380店舗で開催。非日常の豪華体験から1つを選べる「選べるプレミアムカタログギフト」を100万円（税込110万円）で販売する。
同ギフトは、100周年を記念して企画された特別商品で、旅行大手JTBのコンシェルジュが対応。体験の案内から予約までをサポートし、希望に応じて内容のカスタマイズも可能とする。
選択できる体験は次の4種類。
・太秦映画村 時代劇制作プラン
・夜の京都水族館 貸切プラン
・飛鳥2 移動型クルーズ3日間
・JTB「してね」宿泊・食事・体験商品110万円分（税込121万円分）
ほかにも本セールでは、キッチン設備まるごと交換セットを100万円（税込110万円）で販売するほか、イオンと同じく100年を迎える企業・キャラクターとのコラボ商品発売、食品の増量企画、均一セールなど約300品目の商品を展開する。
