タレントの川崎希が5日、自身のアメブロを更新。早起きして作ったという彩り豊かなお弁当を公開した。

川崎は「早起きしてお弁当のおかず作り」と切り出し、作り置きも含めて多めにおかずを用意したことを報告。「豚バラキャベツ炒めは思ったより多めに出来ちゃって 夕飯にもしようかな」と、完成した料理を公開した。

最近は離乳食やお弁当を作る機会が増えているそうで、「前よりはお料理が好きになってきたかも」と心境の変化を告白。調理中には「しめじはあんまり使って料理したことないから知らなかったんだけど 炒めたら水分めちゃ出てきてびっくり」と新たな発見もあったようで、お弁当用になるべく水分を飛ばすなどの工夫を凝らしたことを明かした。

続けて、「ちくわ小松菜たまご炒め」「たこウインナー」「小さくした牛ステーキ」などのメニューを紹介し、完成したお弁当の写真を公開。仕上がりについては「またまた緑×茶色になっちゃった」といい、いちごを追加した彩り豊かなお弁当を披露した。

最後に、「食べてくれたらいいな」と願いを込め、ブログを締めくくっている。