大谷翔平、WBC初戦に向け“侍ジャパン”の結束力にじむ集合ショットを公開「お茶たてポーズたくさん観たいです！」「全力応援」【出場選手の一覧あり】
『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』に出場する大谷翔平（米大リーグ・ドジャース所属）が5日、自身のインスタグラムを更新。翌6日に迎えるWBC初戦・台湾戦（チャイニーズ・タイペイ）を前に、野球日本代表“侍ジャパン”のメンバーたちの集合ショットを掲載し、WBC2連覇へ向けての気合いをのぞかせた。
【写真】「お茶たてポーズたくさん観たいです！」球場にズラリ集結した“侍ジャパン”の集合ショット
侍ジャパンは、2月27日、28日にバンテリンドーム ナゴヤで中日ドラゴンズとの壮行試合2試合を実施。3月2日にはオリックス・バファローズ、3日には阪神と試合を行い（ともに京セラドーム大阪）、6日にWBC1次リーグの初戦となる台湾戦を迎える。
投稿では「JP」のコメントとともに、東京ドームらしき球場でユニフォームをまとった選手たちがズラリと並んだ集合ショットをアップ。
また、先日行われた壮行試合および強化試合で、チームの一体感を高める新たなパフォーマンスとして誕生した“お茶たてポーズ”（片手を茶碗に見立て、もう片方の手でかき混ぜるようなジェスチャーを行う）を想起させるかのように、お茶の絵文字を添え、ユーモアたっぷりに結束感を示した。
コメント欄には「いよいよですね」「頑張れー侍JAPAN」「全力応援」「お茶点てポーズ最高です！」「たくさんお茶たてポーズがみれる試合になりますように」「翔平さんのお茶たてポーズたくさん観たいです！ガンバレ!!ニッポン!!」「お茶点てパフォお待ちしております」など、たくさんのエールが寄せられている。
『第6回ワールド・ベースボール・クラシック』出場選手
■投手
宮城大弥（背番号：13）
伊藤大海（背番号：14）
大勢（背番号：15）
菊池雄星（背番号：17）
山本 由伸（背番号：18）
菅野 智之（背番号：19）
隅田知一郎（背番号：22）
金丸夢斗（背番号：24）
種市篤暉（背番号：26）
高橋宏斗（背番号：28） ※はしごだか
藤平尚真（背番号：46）
曽谷龍平（背番号：47）
北山亘基（背番号：57）
松本裕樹（背番号：66）
■捕手
若月健矢（背番号：4）
坂本誠志郎（背番号：12）
中村悠平（背番号：27）
■内野手
牧秀悟（背番号：2）
小園海斗（背番号：3）
牧原大成（背番号：5）
源田壮亮（背番号：6）
佐藤輝明（背番号：7）
岡本和真（背番号：25）
村上宗隆（背番号：55）
■外野手
近藤健介（背番号：8）
周東佑京（背番号：20）
森下翔太（背番号：23）
吉田正尚（背番号：34）
鈴木誠也（背番号：51）
■指名打者
大谷翔平（背番号：16）
-------
■監督
井端弘和（背番号：89）
■ヘッドコーチ：
金子誠（背番号：88）
■バッテリーコーチ
村田善則（背番号：74）
■投手コーチ
能見篤史（背番号：84）
吉見一起（背番号：81）
■内野守備・走塁コーチ
梵英心（背番号：77）
■外野守備・走塁コーチ
亀井善行（背番号：79）
■野手総合コーチ
松田宣浩（背番号：71）
