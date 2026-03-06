米司法省が、トランプ大統領の性的暴行疑惑に絡むFBIの聴取記録を公開した/Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

（CNN）米司法省は、トランプ大統領による性的暴行疑惑に関する連邦捜査局（FBI）の聴取記録3件をオンラインで公開した。同省は性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏の捜査に関連する膨大な文書を公開していたが、これらの聴取記録は公開分から欠落していた。

CNNの以前の分析により、エプスタイン事件の捜査に関連する証拠のオンラインアーカイブからは、数十件の目撃証言の聴取記録が欠落していることが判明していた。これらの記録はすべて、聴取対象者がFBI捜査官に語った内容をまとめたいわゆる「302」ファイルに記録されていた。302ファイルには、他の裏付けとなる情報や捜査官の意見は含まれていない。

これらの欠落した資料の中には、ある女性に関する3件の聴取記録も含まれている。女性は13歳近い年齢の時からエプスタイン氏に繰り返し虐待されたと証言。トランプ氏からも性的暴行を受けたと告発していた。

トランプ氏は、エプスタイン氏と関連する不正行為を一貫して否定している。

司法省は法律に基づき、重複した資料や機密扱いの資料、あるいは進行中の連邦捜査の一部となっている資料を非公開にすることができる。

司法省は、トランプ氏関連の聴取記録の記述が公開されなかった理由については説明していない。ただ先週の声明で、資料に「検証過程での不適切なタグ付け」がないかを確かめる作業を開始したことを明らかにしていた。もし不適切なタグ付けがされていれば、司法省はそれらを公開すると声明で述べている。

司法省はまた、裸体の可能性があるとの警告を受け一時的に削除されていた画像について、4日にエプスタイン文書の特設サイト「エプスタイン・ライブラリー」に再公開した。

司法省高官はCNNに対し、公開から3カ月が経過した現在も、職員は依然として週に数時間を文書関連の作業に費やし、編集ミスや掲載ミスを修正していると明らかにした。

高官によると、300万件の文書のうち編集上のミスが発生したのは約1%。割合としては小さいが、実際の文書の量で考えると相当の件数に上ると、この高官は示唆した。

司法省高官は5日、エプスタイン氏と関係のある人物について、現在捜査は行われていないと述べた。

トランプ氏は以前、エプスタイン氏と著名な民主党議員らとの関係について、司法省に捜査を開始するよう指示した。捜査はマンハッタンの連邦検事の指揮下で開始されたが、これまでのところ新たな事件への進展は見られない。

現段階では新たな情報が全く得られていないため、エプスタイン氏に関連して起訴される人物は出ないというのが上記の高官の予想だ。