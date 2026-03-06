元ＣＢＣテレビのアナウンサーでフリーの阿部優貴子アナ（３５）が、家族でアメリカに転居したことを報告した。

６日までに自身のインスタグラムを更新し「突然ですが。この度、家族でアメリカ・サンフランシスコに転居しました」と伝えた。「夫の長年の目標だった留学に伴い、悩みに悩んで、私も会社を退職し、留学生としてＵＣＢｅｒｋｅｌｅｙの学生になりました」と経緯を明かした。

「世界でもトップクラスで物価が高いサンフランシスコで、駐在でもなく、社費留学でもない私たちは、正直生活するのに必死ですが、世界のスタートアップの集積地であるシリコンバレーがあるこの土地は、やはり自分にとっても特別で、毎日刺激的な日々を送っています」という。「４歳と１歳の娘２人を抱え、夫婦共々学生の毎日、リアルも含めて更新頻度あげていきますので引き続き見てもらえたら嬉（うれ）しいです！」と呼びかけた。

所属する「セント・フォース」の公式サイトでも「現在は家族でサンフランシスコ・ベイエリアへ拠点を移し、学生としてシリコンバレーのスタートアップエコシステムを学びながら、新たな挑戦を続けている」と説明している。

阿部アナの決断に、フォロワーはエール。「自費留学＋子育てとは…すごすぎます。頑張ってください」「すごーい！挑戦かっこいい！」「お子さんがいても挑戦する勇気素晴らしいと思います」「なんて素敵な決断！」と応援していた。