¡Ú£Æ£±¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¿·¥Þ¥·¥ó¤Ïà¶§´ïá¡©¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿Æ»Ø¤Ë¿À·ÐÂ»½ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡×
¡¡£Æ£±³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£¶Æü³«Ëë¡¢£¸Æü·è¾¡¡Ë¤ËÎ×¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¿·¥Þ¥·¥ó¤¬à¶§´ïá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡Ö¥Ó¥ë¥É¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ïº£µ¨¤«¤éÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Û¥ó¥À¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£³ÅÙ¤¢¤Ã¤¿¸ø¼°¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£ÆÃ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¿¶Æ°¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦É½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤ÇÅÅµ¤¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤Æ´¶ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï·ã¤·¤¤¿¶Æ°¤ËÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ø¤Î¿¶Æ°¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¡Ê¥é¥ó¥¹¡Ë¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¼ÒÆâ¤Ç£±£µ¼þ°Ê¾å¤ÏÁö¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡Ë¥¢¥í¥ó¥½¤Ï£²£µ¼þÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¼þ²ó¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿Æ»Ø¤ËÉÔ²ÄµÕÅª¤Ê¿À·ÐÂ»½ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥·¥ó¤òÁö¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¶§´ï¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö±Ñ¹ñ¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Î¹±µ×Åª¤Ê²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ËÉÔÆ©ÌÀ¡£°ì¤Ä¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£