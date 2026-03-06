演技指導を装い、女性に性的暴行をしたとして、準強姦（ごうかん）罪で起訴された映画監督で会社役員の榊英雄被告の初公判が６日、東京地裁で行われ、懲役８年が言い渡された。宮田祥次裁判長は「監督と俳優という立場を利用した、悪質かつ卑劣な犯行である」とした。検察側は懲役１０年を求刑し、弁護側は女性の証言には信用性がないとして無罪を主張していた。

榊被告は上下紺色のスーツに紫色のネクタイ、黒縁メガネを身に着けて法廷に現れると、伏し目で腕を前に組み、裁判長の話を聞き入れた。

起訴内容によると、２０１６年５月２３日夜、東京都港区のマンション一室で、当時俳優を目指していた２０代女性に性的暴行をした疑い。女性は１５年秋ごろ、榊容疑者が演技指導をするワークショップで知り合った。２２年９月に弁護士を通じて警視庁に相談し、２３年６月に被害届を出した。

榊被告は、週刊文春が２２年３月、複数の女性俳優に性行為を強要した疑惑を報道し、家庭内での性被害をテーマにした榊容疑者監督の映画「蜜月」が公開予定だったが、上映中止となった。２４年２月２０日に準強姦の疑いで逮捕。当時、記事の内容に関して「事実であることと、事実ではないことが含まれている」と主張していた。