アジア株下落、米イラン戦争長期化・原油高を懸念 韓国株は連日乱高下

アジア株下落、米イラン戦争長期化・原油高を懸念 韓国株は連日乱高下



東京時間11:06現在

香港ハンセン指数 25473.98（+152.64 +0.60%）

中国上海総合指数 4106.16（-2.40 -0.06%）

台湾加権指数 33532.20（-140.74 -0.42%）

韓国総合株価指数 5487.50（-96.40 -1.73%）

豪ＡＳＸ２００指数 8837.60（-102.72 -1.15%）



アジア株は香港を除いて下落、米イラン戦争長期化とそれに伴う原油高騰・インフレ加速が警戒されている。ただ、時間外で原油高一服・米株が上昇しており、ひとまず安堵。



NY原油はきのう一時1バレル＝82ドル台にまで急騰した。トランプ氏が原油ガソリン高騰対策を検討していると明かしたことで、その後原油は上げを縮めたものの、依然として時間外では79ドル台を維持。



トランプ米大統領は「我々は彼ら以上に戦う意思がある」と表明。韓国紙によると在韓米軍が「パトリオット」など一部兵器を南東部から北西部に移動させたという。これは米イラン戦争が長期化することを想定し、米軍が中東に兵器を転用する準備を進めていることを意味する。



イスラエル軍は対イラン攻撃「次の段階」に入ると表明、サプライズを用意しているという。イラン側も攻撃を強化する方針を示している。



イランは中国とロシアが我々をあらゆる面で支援すると述べており、米国と中露の関係悪化も懸念される。



豪州株は約1カ月ぶり安値。金価格の下げを受け、金や銅、鉱業、鉄鋼、アルミなど素材関連が大幅下落している。有事のドル買いが続いており、ドル高が安全資産の金需要を相殺している。



韓国株は乱高下。過去2日間は10%近くも上下し、きょうは一時3%下げる場面が見られた。サムスン電子やSKハイニックスなどハイテク関連が大幅安。イラン情勢のほか、米政府がAI向け半導体の出荷を制限する規制案を作成したとのブルームバーグ報道が嫌気されている。

