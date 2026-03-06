香坂みゆき、長男の誕生日になつかしい2ショット披露「みゆきさんに、似てますね」「おめでとうございます！」 祝福伝える
歌手・俳優の香坂みゆき（63）が5日、自身のインスタグラムを更新。「Happy Birthday！」と祝福し、写真をアップした。
【写真】「みゆきさんに、似てますね」長男の誕生日になつかしい2ショットを公開した香坂みゆき
この日は、長男の29歳の誕生日。香坂はここ数年、親子ショットを添え誕生日を報告するのがおなじみとなっており、この投稿でも長男を祝福しているものと思われる。
2枚の写真のうち、1枚は幼少期の長男との親子2ショット、もう1枚には最近の長男と思われる近影が写し出されている。
コメント欄には「お誕生日おめでとうございます！」「みゆきさんに、似てますね」「素敵な1年になりますように」「ますますのご活躍を」など、さまざまな声が寄せられている。
香坂は1994年、元タレントの清水圭さんと結婚。97年に長男、2002年に次男が誕生した。現在は離婚。
