香坂みゆき、長男の誕生日になつかしい2ショット披露「みゆきさんに、似てますね」「おめでとうございます！」 祝福伝える

香坂みゆき、長男の誕生日になつかしい2ショット披露「みゆきさんに、似てますね」「おめでとうございます！」 祝福伝える