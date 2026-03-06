EXILEとEXILE THE SECONDを兼任するパフォーマーの橘ケンチが、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に登場！ 鍛え上げた肉体美を、絶景サウナランキング1位の場所で披露し、ファンのハートを射抜いた。

『朝だ！生です旅サラダ』出演2回目の橘は、念願の北海道の網走と知床へ！ 毛ガニや鮭のコースといったオホーツクの海の旬を味わったり、分厚い流氷をダイナミックに砕きながら突き進む観光砕氷船に乗ったり、流氷の上を散歩したり、冬の北海道を存分に満喫した。

橘の宿泊先は、オホーツク海を望む北こぶし知床 ホテル＆リゾート。同ホテルのサウナは、冬になると流氷が眺められ、2025年に大手旅行情報誌の調査で「行ってみたい絶景サウナランキング」1位を獲得したことで話題だ。

全国のサウナー憧れの地に、大のサウナ好きである橘もウッキウキ。鍛え上げられたバッキバキの肉体を惜しげもなくさらし、流氷の絶景に対して、「これは日本一獲るわ！ これはすごい景色だ！」「そりゃ日本全国からサウナ愛好家がここを目指してきますよ！」と感動した。

しばらく絶景を眺めた橘は、たっぷりかいた汗を流して水風呂へ。首までしっかり浸かり、気持ち良さから声にならない声を出した。その後に橘は、オホーツク海と知床の青空が広がる外気浴スペースへ移動。「気持ち良い！」「来て良かった本当に！ 知床、最高だった！」とうっとりする橘は、すっかり“ととのった”ようだ。彼いわく、日本一の絶景サウナのトリコになり、この一連の流れを合計3回繰り返したのだとか。

なお、橘の北海道ロケVTRは、2月28日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。X上は、「絶景ランキング日本一のサウナも素晴らしいのだけど、その鍛え抜かれたボディが……」「俳優みたいに整ったお顔に文化人のような穏やかな口調、そして鍛え上げられた体躯でサウナも画がもつ……」「絶景サウナランキング1位 見事な景色＆肉体美」「ケンチさんかっこよすぎる！ なんて幸せな朝だ 毎週出てほしいくらい！」「全てが絵になるケンチさん」などと大盛り上がりだった。

