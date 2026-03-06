小田切ヒロ、たるみ対策で“朝すべき”こと「ジェンダー関係ない！」
ヘアメークアップアーティストの小田切ヒロ氏が、6日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。肌のたるみ対策として「朝にすべきこと」と説明した。
【写真】美を追求し、クールな表情を見せる小田切ヒロ氏
街行く人のお悩みにアドバイスするコーナーでロケへ。番組でVTRが放送された。その中で40代の女性が、休日にスマホを見過ぎて朝の一歩を踏み出せず、肌がたるんでしまうと相談した。
小田切氏は「毎日やると、下顔面が落ちた感じになる」と指摘。改善方法について「スケジューリングです」とし、「朝起きたらまず、カーテンを開ける、歯を磨く、水を飲む、朝食を食べる。それまでスマホを見ない」と説明。朝に“決め事”として行動することをアドバイスした。
その後、アゴまわりをすっきり見せるシェーディングのテクニックを披露。パウダーはアイシャドウでも代用可能などと紹介した。
カメラがスタジオに切り替わり、小田切氏も出演。司会の山里亮太（48）が、VTRを見ながら武田真一アナウンサー（58）が「ちょっとやってみようかな」とつぶやいたことを明かすと、共演者からは「いいですね」「ぜひ」などとノリノリの反応。小田切氏は「ジェンダー関係ないので！人間である以上、フェイスラインをシュッとしていただければ、顔の形もキレイに見えますので」とアピール。山里が「それで内面も変わってくるっていうね」などと共感していた。
【写真】美を追求し、クールな表情を見せる小田切ヒロ氏
街行く人のお悩みにアドバイスするコーナーでロケへ。番組でVTRが放送された。その中で40代の女性が、休日にスマホを見過ぎて朝の一歩を踏み出せず、肌がたるんでしまうと相談した。
小田切氏は「毎日やると、下顔面が落ちた感じになる」と指摘。改善方法について「スケジューリングです」とし、「朝起きたらまず、カーテンを開ける、歯を磨く、水を飲む、朝食を食べる。それまでスマホを見ない」と説明。朝に“決め事”として行動することをアドバイスした。
カメラがスタジオに切り替わり、小田切氏も出演。司会の山里亮太（48）が、VTRを見ながら武田真一アナウンサー（58）が「ちょっとやってみようかな」とつぶやいたことを明かすと、共演者からは「いいですね」「ぜひ」などとノリノリの反応。小田切氏は「ジェンダー関係ないので！人間である以上、フェイスラインをシュッとしていただければ、顔の形もキレイに見えますので」とアピール。山里が「それで内面も変わってくるっていうね」などと共感していた。