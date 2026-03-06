【週末の天気】新潟県は強風・高波に注意 下越・佐渡では警報級の可能性も《新潟》
この週末は、下越と佐渡で７日昼前から夜遅くにかけて高波に、佐渡では７日昼前から昼過ぎにかけて強風に注意・警戒が必要です。
６日は、高気圧に緩やかに覆われますが昼過ぎから曇りで、夜遅くは雨や雷雨となるところがあるでしょう。
新潟地方気象台によりますと７日は前線を伴った低気圧が日本海を東北東に進む見込みで、新潟県は海上で非常に強い風が吹き、海はしける所があるでしょう。
◆風の予想
７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １３メートル （２５メートル）
下越 海上 ２０メートル （３０メートル）
中越 陸上 １２メートル （２５メートル）
中越 海上 １８メートル （３０メートル）
上越 陸上 １０メートル （２０メートル）
上越 海上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）
◆波の予想
７日に予想される波の高さ
下越・佐渡 ５メートル
上越・中越 ４メートル
７日は、前線が北陸地方を通過し、寒気の影響を受ける見込みで、雨か雪時々曇りで、雷を伴うところがあると予想されています。
気温は平年並みの予想ですが、８日の日曜日は平年より低い予想です。