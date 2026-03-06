この週末は、下越と佐渡で７日昼前から夜遅くにかけて高波に、佐渡では７日昼前から昼過ぎにかけて強風に注意・警戒が必要です。



６日は、高気圧に緩やかに覆われますが昼過ぎから曇りで、夜遅くは雨や雷雨となるところがあるでしょう。



新潟地方気象台によりますと７日は前線を伴った低気圧が日本海を東北東に進む見込みで、新潟県は海上で非常に強い風が吹き、海はしける所があるでしょう。





予想より低気圧が発達した場合には、下越と佐渡では警報級の高波となる可能性があり、佐渡では暴風警報を発表する可能性があります。◆風の予想７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １３メートル （２５メートル）下越 海上 ２０メートル （３０メートル）中越 陸上 １２メートル （２５メートル）中越 海上 １８メートル （３０メートル）上越 陸上 １０メートル （２０メートル）上越 海上 １８メートル （３０メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２０メートル （３０メートル）◆波の予想７日に予想される波の高さ下越・佐渡 ５メートル上越・中越 ４メートル７日は、前線が北陸地方を通過し、寒気の影響を受ける見込みで、雨か雪時々曇りで、雷を伴うところがあると予想されています。気温は平年並みの予想ですが、８日の日曜日は平年より低い予想です。