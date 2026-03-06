【B2第23節 見どころ】山形はホームで連敗ストップなるか…西地区の上位対決にも注目

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は、前節終了時点で神戸ストークスの「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」進出が決定。現時点で出場圏外のライジングゼファー福岡が調子を上げていることや、昨シーズン最終盤までプレーオフ争いを演じたバンビシャス奈良も侮れず、レギュラーシーズン終盤戦も注目だ。

そんな中、今シーズン最も苦しい戦いを強いられているのが山形ワイヴァンズだ。前節はジェームズ・ベルらの欠場も響き、西地区最下位のベルテックス静岡に連敗。これで10試合白星から見放され、ついにリーグ全体でも最下位となってしまった。プレーオフ返り咲きへ向けては厳しい状況と言わざるを得ないが、ホームで熊本ヴォルターズと対戦する今節は連敗ストップで意地を見せなければならない。

対する熊本は西地区4位、ワイルドカード2位ながら、プレーオフ進出マジックが点灯。前節は石川海斗を中心にパスがよく回り、奈良から2勝を挙げた。オフェンスの安定感が増しているのは特に大きく、ここから順位を上げていくことも期待できる。

両クラブは今シーズン前半のうちに2度対戦し、第3節では山形が99得点を叩き出して熊本をかわしている。その試合で23得点をマークした阿部龍星は、前節GAME2も22得点。1試合平均10.2得点を挙げている日本人エースとして、山形を引っ張ることができるか。

静岡はベテランPGの橋本がキーマンになるか［写真］＝B.LEAGUE

東地区3位の横浜エクセレンスは、西地区7位の静岡と対戦する。ホームの横浜EXは前節にアウェーで神戸に力負けし3連敗中。オーバータイムまでもつれたGAME2ではトレイ・ボイドが53得点の活躍を見せたが、2試合連続120失点以上とディフェンス面の課題を突きつけられた。逆に2連勝して敵地に乗り込む静岡としては、状態を上げつつある橋本竜馬が今節もエナジーをもたらし、上位クラブ撃破の一助となれるか。

前節GAME1をオーバータイムの末に落とした岩手ビッグブルズは、GAME2も残り21秒で逆転を許す痛恨の連敗。直近5試合が全て1ケタ点差で1勝4敗と、粘りきれない試合が続いている。今節対戦する信州ブレイブウォリアーズも、前節は新加入のJ.J・オブライエンがまずまずの働きを見せたものの、福岡相手に2戦ともオーバータイムにもつれ1勝1敗と勝ちきれなかった。岩手としては、勝利した前回対戦のようにロースコアの展開に持ち込み、集中力と我慢強さで信州を上回りたい。

鹿児島はゲインズ・ジュニアが得点源［写真］＝B.LEAGUE

3連勝中の鹿児島レブナイズは、西地区2位の愛媛オレンジバイキングスとのゲーム差を3に縮めて、神戸とのホームゲームに臨む。好調をキープし地区首位を独走する難敵であることは間違いないが、今シーズンの対戦成績は1勝1敗のタイ。前々節からの3連続ホーム開催も鹿児島のアドバンテージとなりそうだ。上位クラブとの対戦が続くだけに、B2得点ランキング4位につけるアンソニー・ゲインズ・ジュニアの爆発にも期待したい。

文＝吉川哲彦

［写真］＝B.LEAGUE

B2リーグ戦の第23節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今週末は熊本ヴォルターズのベテランポイントガード・石川海斗に注目したい。B2トップとなる1試合平均6.4アシストを記録している司令塔は、古野拓巳以来史上2人目となる2500アシストまで残り19本。第22節のバンビシャス奈良戦では2試合で20本のアシストを記録しており、今節での達成も十分にあり得るだろう。

◆■B2第23節試合日程

・横浜エクセレンス vs ベルテックス静岡（＠横浜武道館）



GAME1：3月6日（金）19時05分～ GAME2：3月7日（土）14時05分～

・山形ワイヴァンズ vs 熊本ヴォルターズ（＠山形県総合運動公園）



GAME1：3月7日（土）14時00分～ GAME2：3月8日（日）17時00分～

・岩手ビッグブルズ vs 信州ブレイブウォリアーズ（＠盛岡タカヤアリーナ）



GAME1：3月7日（土）15時05分～ GAME2：3月8日（日）14時05分～

・福島ファイヤーボンズ vs 愛媛オレンジバイキングス（＠宝来屋ボンズアリーナ）



GAME1：3月7日（土）15時05分～ GAME2：3月8日（日）13時35分～

・ライジングゼファー福岡 vs 福井ブローウィンズ（＠北九州市立総合体育館）



GAME1：3月7日（土）15時05分～ GAME2：3月8日（日）14時05分～

・鹿児島レブナイズ vs 神戸ストークス（＠西原商会アリーナ）



GAME1：3月7日（土）15時05分～ GAME2：3月8日（日）13時05分～

・バンビシャス奈良 vs 青森ワッツ（＠ロートアリーナ奈良）



GAME1：3月7日（土）17時05分～ GAME2：3月8日（日）15時05分～