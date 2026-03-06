インドの“神降ろし”の儀式に基づいて描かれた映画『Kantara（原題）』が、『カーンターラ 神の降臨』の邦題で6月5日より新宿ピカデリーほかで全国公開されることが決定した。

本作は、南インドのトゥル・ナードゥで今も行われている神降ろしの儀式ブータ・コーラを基に、神の加護に守られた土地の数奇な巡り合わせを伝奇ロマン×陰謀サスペンス×超絶アクションで描いた“神降ろし”エンターテインメント。多いインド映画では比較的低予算ながらも製作費約2.8億円をかけて作られた本作は、製作費の約24倍の興行収入68億円を叩き出し、約100日以上のロングラン大ヒットを記録した。

本作を手がけたのは、地元の儀式・祭礼に親しんで育ち、飲料水販売や不動産業といった職を掛け持ちしながら成功を夢見て、映画業界に飛び込んだという異色の経歴を持つリシャブ・シェッティ。本作では監督・脚本・主演を全てこなしている。シェッティは、「力強いストーリーと臨場感溢れるアクションが好きなら、是非とも本作を映画館で観て欲しいです。見逃し厳禁ですよ！ 『カーンターラ 神の降臨』の雄叫びを、日本の大スクリーンで体感してください！」と熱いメッセージを寄せた。

そのほか、キショール・クマール・G.、アチュット・クマール、サプタミ・ガウダらが共演に名を連ねた。

物語の始まりは、約170年前にパンジュルリ神のお告げにより先住民に与えられた広大な森。カードゥベットゥ村は、長きにわたって伝承されてきた神降ろしの儀式ブータ・コーラを執り行い、土地を奪い返そうとする地主が現れてもなお、神の加護により平穏を築いていた。しかし現代に時代が移ると、森林局に赴任したムラーリ保安官（キショール・クマール・G.）が、民が占有する無許可の土地を、国が指定する保護林に組み入れようとして、村が存亡の危機に晒される。ブータ・コーラの演者だった父を持つ、村一番の放蕩者で猛々しい水牛レースの絶対王者として君臨するシヴァ（リシャブ・シェッティ）は、村の平穏な暮らしを守るべく傲慢な森林局と対立する。

公開されたティザービジュアルには、神降ろしの儀式ブータ・コーラで降臨した、黄金色の顔をしたパンジュルリ神が大きく捉えられている。

あわせて公開された特報映像は、神降ろしの儀式中に聞こえる「ウワァァァアアアアアーーー！」という雄叫びからスタート。その声を上げているのが、パンジュルリ神である。さらに、ミステリアスな情景を表現した小型のシンバル音と歌声が鳴り響く中で、神降ろしの儀式に参加するために村の農道を闊歩して、祭礼で合掌をする住民たちの姿を捉えており、いかにブータ・コーラが大事な祭礼かという事が示されている。神秘のベールに包まれたシーンを終えると、続いて村人たちが住む土地に踏み入り、国の保護林に組み込もうと画策する、 森林局のムラーリ保安官と住民たちとの軋轢が映し出され、蜂起する様子も捉えられている。

シャブ・シェッティ（監督・脚本・主演）コメント『カーンターラ 神の降臨』が日本公開する事について、私と私と共に本作を手掛けた制作会社のホンバレーを代表して心からの感謝を申し上げます。日本は文化、自然、精神性に深い敬意がある国だと感じており、これらは本作に深く根付いているので、きっと映画の感情や精神性の部分に強く共感して頂けると思います。本作は、単なる映画ではなく、ひとつの映画体験であり、映画館の大画面で楽しめるように制作しました。音、映像、そして“儀式”のエネルギー。これらは劇場で体感して頂くに越した事はありません。力強いストーリーと臨場感溢れるアクションが好きなら、是非とも本作を映画館で観て欲しいです。見逃し厳禁ですよ！『カーンターラ 神の降臨』の雄叫びを、日本の大スクリーンで体感してください！（文＝リアルサウンド編集部）