・クオリプスが３連騰、ヒト（同種）ｉＰＳ細胞由来心筋細胞シートの条件期限付き製造販売承認を取得

・サンリオが逆行高で３連騰と気を吐く、駆け込み権利取り狙いの買いと空売り筋のショートカバーで浮揚効果発現

・インターメスが大幅続伸、２月既存店売上高は９．６％増で増収基調継続

・住友ファーマが朝安後プラス転換、ｉＰＳ細胞由来「アムシェプリ」の製造販売承認取得

・ＷＴＩ原油など石油ＥＴＦが高い、中東緊迫化でＷＴＩ価格は８０ドル台に急上昇

・キオクシアは下落しパンパシＨＤは上昇、日経平均株価に新規採用も高安まちまち

・トクヤマは大幅続伸、水素社会の実現に向け「Ｈ２ほっかいどう」に出資

・シダーがマド開け続急伸、今期最終利益は一転過去最高見通しで配当予想２円増額

・リネットＪがカイ気配、障害者グループホーム関連のロールアップ型Ｍ＆Ａ着手

・ソフトバンクＧは売り優勢、米ハイテク株安とＡＩ投資負担が上値の重石に



