ゆずの新曲「手のなる方へ」が、エバラ食品の“焼肉のたれ”シリーズCMソングに起用。明日3月7日より順次CMオンエアがスタートする。

本楽曲は、3月11日にリリースのニューアルバム『心音』に収録されるアップテンポナンバー。アコースティックギターやピアノ、オルガンやストリングスを軸にした軽快なサウンドや、ライブで盛り上がる景色がイメージできる手拍子など、自然と身体が揺れてメロディを口ずさむような楽曲となっている。

本楽曲が起用された新CM『黄金の味 焼肉で笑顔 MAX』篇と『黄金の味 やったれ焼肉』篇の2篇は、3月7日より全国でテレビ放送を開始するほか、『焼肉堪能 堪能する兄妹』篇はWeb限定として公開。

さらに、CM楽曲起用にあたり、同CMのジングルである「♪エ・バ・ラ、焼肉のたれ」の定番メロディを、ゆずが今回のためにレコーディング。2人のハモリとアコースティックギター、タンバリンによって、ゆずならではの特別バージョンに仕上がっている。

・ゆず コメント

明るい気持ちになったり、みんなが輪になって心が満たされるような楽曲になればいいなという思いを込めて新曲『手のなる方へ』を書き下ろししました。

（文＝リアルサウンド編集部）