高齢者から現金をだまし取ったとして、特殊詐欺グループの男女8人が逮捕され、三重県警はグループによる被害総額が10億円を超えるとみて調べています。

【写真を見る】被害総額10億円超か 逮捕された男女8人の特殊詐欺グループ 警察官かたり電話を…80代女性から現金510万円をだまし取った疑い

けさ送検された、東京都江戸川区の建設業･曾我好喜容疑者（24）ら男女8人は、去年4月以降、神戸市に住む80代の女性に「あなたの口座に入っているお金を調べる必要がある」などと警察官をかたり電話をかけ、現金510万円をだまし取った疑いが持たれています。

リーダーは曾我容疑者か

このグループは、詐欺の標的に電話をかける「かけ子」グループで曾我容疑者がリーダーとみられています。

警察によりますと、女性は被害後もグループからの指示で現金1050万円を引き出していましたが、固定電話の回線が外れたことで電話がつながらなくなり、追加で引き出した現金は無事だったということです。

グループによる被害総額は10億円を超えるとみられ、警察実態の解明を進めています。