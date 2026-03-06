水戸証券 <8622> [東証Ｐ] が3月6日昼(11:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は43円(前期は30円)実施する方針とした。



会社側からの【修正の理由】

当社はおかげさまで本年４月に創業105周年を迎えることとなりました。これも、ひとえに株主様や関係各位の皆様方のご愛顧とご支援の賜物と、厚く御礼申し上げます。つきましては、株主の皆様へ感謝の意を表するため、105周年の節目となる2026年度中にお支払いする2026年３月期期末配当および2027年３月期中間配当において、記念配当を実施することといたします。 なお、期末配当金の正式決定は、本年５月中旬に開催される決算に関する取締役会ならびに６月下旬開催予定の定時株主総会の承認をもって行う予定です。（ご参考 当社の株主還元に関する基本方針） 当社の株主還元は、株主の皆様にBEST をつくすという経営理念に基づき、配当については配当性向50％程度を基本に、継続性や純資産の状況その他の経営判断を考慮し、実施することを方針としております。また、自己株式の取得については、市場や業績等を総合的に勘案したうえで、機動的に実施することを方針としております。 なお、当社は、更なる株主還元の強化の一環として、第七次中期経営計画期間（2026年３月期から2030年３月期）の５期においては、１株当たり年間配当金の下限を 30 円とすることとしています。

