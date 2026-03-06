6日前引けの日経平均株価は続伸。前日比211.98円（0.38％）高の5万5490.04円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は570、値下がりは982、変わらずは38と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を55.35円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が53.75円、アドテスト <6857>が49.47円、テルモ <4543>が24.60円、コナミＧ <9766>が19.55円と続いた。



マイナス寄与度は51.81円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、東エレク <8035>が24.07円、豊田通商 <8015>が19.05円、イビデン <4062>が12.9円、中外薬 <4519>が10.83円と並んだ。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位はサービスで、以下、情報・通信、その他製品、その他金融が続いた。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、建設が並んだ。



