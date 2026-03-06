6日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比27.5％減の2633億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同27.3％減の1959億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が4.55％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> は4.18％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> は4.10％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は3.12％安と大幅に下落した。



日経平均株価が211円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1172億500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1612億3800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が221億8700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が167億3900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が128億1700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が87億6300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が67億900万円の売買代金となった。



株探ニュース

