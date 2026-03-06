第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕。6日には日本がチャイニーズ・タイペイとの初戦を控えており、連覇を狙う侍ジャパンの挑戦にも注目が集まっている。

そうした中、MLB公式サイトは5日（日本時間6日）、各組の予想を発表。日本がプールCの大本命として推されている。

■6日にチャイニーズ・タイペイとの初陣へ

第6回を迎えたWBCは、5日に行われた1次ラウンド・プールCのチャイニーズ・タイペイ対オーストラリア戦から東京ドームが超満員となるなど活気を見せている。6日からは大谷翔平投手、山本由伸投手（ともにドジャース）らを擁する日本も登場し、さらなる盛り上がりが予想される。

そんな中、MLB公式サイトは5日（同6日）付で各プールの今後の展開を予想。トーマス・ハリガン記者が各組の動向をシミュレーションしている。

プールCは侍ジャパンが堂々の1位予想。大谷、山本、鈴木誠也外野手（カブス）などメジャーで活躍する主力選手をそろえた日本が首位突破と予想され、2位に韓国、3位にチャイニーズ・タイペイ、4位にオーストラリア、5位にチェコが続くと見込まれている。

記事内でハリガン記者は「3度の優勝とWBC史上最も多くの成功を収めた侍ジャパンには、2023年に優勝したメンバーが多く名を連ねている」と言及。前回二刀流で活躍した大谷について打者専念に触れつつ、「日本は守備と攻撃の両方で依然として強力なチームである」と高く評価し、「日本はプールC突破の本命である」と太鼓判を押している。

一方で優勝候補については米国を1番手と予想。「アメリカがこれほどの人気を集めた理由は、彼らのロースターを見れば理解できる」と分析し、タリク・スクーバル投手（タイガース）、ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、カル・ローリー捕手（マリナーズ）らをそろえた布陣はトップクラスだと評価。MVPにはボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）を予想している。

強豪国が次々に登場する2日目以降、さらなる盛り上がりが本格化すると予想されるWBC。日本はプールCの大本命と目される中、ライバルの米国との優勝争いに絡めるかに注目が集まる。