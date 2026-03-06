6日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数357、値下がり銘柄数188と、値上がりが優勢だった。



個別ではグリーンモンスター<157A>が一時ストップ高と値を飛ばした。ソフトフロントホールディングス<2321>、技術承継機構<319A>、ＱＤレーザ<6613>、フロンティアインターナショナル<7050>、アイ・パートナーズフィナンシャル<7345>は昨年来高値を更新。ジーエヌアイグループ<2160>、フリー<4478>、ライトアップ<6580>、ノースサンド<446A>、ブレインズテクノロジー<4075>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＡＨＣグループ<7083>が昨年来安値を更新。メドレックス<4586>、窪田製薬ホールディングス<4596>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ベガコーポレーション<3542>、アライドアーキテクツ<6081>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

