　6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　117205　　 -18.6　　　 51590
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 22187　　 -17.8　　　　4648
３. <1321> 野村日経平均　　 16739　　 -45.0　　　 57660
４. <1360> 日経ベア２　　　 12817　　 -21.3　　　 114.3
５. <1540> 純金信託　　　　　8889　　　42.5　　　 24440
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8763　　 -20.0　　　 61360
７. <1579> 日経ブル２　　　　6709　　 -41.0　　　 555.8
８. <1615> 野村東証銀行　　　5887　　 -28.2　　　 596.4
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　5020　　　18.0　　　　4078
10. <1542> 純銀信託　　　　　4131　　　10.9　　　 37670
11. <1306> 野村東証指数　　　4116　　 -53.1　　　　3892
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　4081　　 -19.7　　　　3232
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　2590　　 -40.1　　　 834.3
14. <2036> 金先物Ｗブル　　　2095　　　12.1　　　241600
15. <1489> 日経高配５０　　　2045　　 -46.1　　　　3165
16. <1329> ｉＳ日経　　　　　1890　　 -74.4　　　　5737
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　1761　　 -62.5　　　 57440
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1736　　 -16.4　　　　 187
19. <1330> 上場日経平均　　　1627　　 -63.1　　　 57730
20. <1308> 上場東証指数　　　1441　　 -27.3　　　　3846
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1352　　 -28.6　　　 79130
22. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1253　　 -68.2　　　 380.1
23. <200A> 野村日半導　　　　1217　　 -48.3　　　　3153
24. <314A> ｉＳゴールド　　　1215　　　21.1　　　 382.7
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1126　　　14.1　　　 74230
26. <1356> ＴＰＸベア２　　　1102　　 -28.8　　　 141.1
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　1050　　 -32.0　　　 775.6
28. <1398> ＳＭＤリート　　　 929　　 386.4　　　2018.5
29. <2038> 原油先Ｗブル　　　 913　　 -22.2　　　　2051
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 894　　　 7.7　　　 631.3
31. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 839　　 -29.3　　　 64390
32. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 740　　-100.0　　　　4542
33. <1328> 野村金連動　　　　 736　　 -15.3　　　 19170
34. <1368> ｉＦＴＰＷベ　　　 576　　 200.0　　　　 205
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 546　　　30.9　　　　2188
36. <1699> 野村原油　　　　　 536　　　-1.8　　　 494.5
37. <2512> 野村外国債Ｈ　　　 535　　7542.9　　　 744.4
38. <1346> ＭＸ２２５　　　　 531　　 -83.1　　　 57340
39. <1571> 日経インバ　　　　 504　　 -36.0　　　　 373
40. <1358> 上場日経２倍　　　 500　　 -55.1　　　 98000
41. <1473> Ｏｎｅトピ　　　　 445　　　69.8　　　　3734
42. <1580> 日経ベア　　　　　 433　　 -38.4　　　 992.5
43. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 433　　 174.1　　　 367.0
44. <1541> 純プラ信託　　　　 416　　　 3.2　　　　9980
45. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 416　　 -57.9　　　　 941
46. <2516> 東証グロース　　　 411　　 -37.4　　　 605.4
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 403　　 -66.8　　　　 117
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 385　　 -25.2　　　　1094
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 360　　　-5.5　　　　2998
50. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　 339　　　52.7　　　　1589
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース