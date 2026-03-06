ETF売買代金ランキング＝6日前引け
6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 117205 -18.6 51590
２. <1357> 日経Ｄインバ 22187 -17.8 4648
３. <1321> 野村日経平均 16739 -45.0 57660
４. <1360> 日経ベア２ 12817 -21.3 114.3
５. <1540> 純金信託 8889 42.5 24440
６. <1458> 楽天Ｗブル 8763 -20.0 61360
７. <1579> 日経ブル２ 6709 -41.0 555.8
８. <1615> 野村東証銀行 5887 -28.2 596.4
９. <1671> ＷＴＩ原油 5020 18.0 4078
10. <1542> 純銀信託 4131 10.9 37670
11. <1306> 野村東証指数 4116 -53.1 3892
12. <2644> ＧＸ半導日株 4081 -19.7 3232
13. <1568> ＴＰＸブル 2590 -40.1 834.3
14. <2036> 金先物Ｗブル 2095 12.1 241600
15. <1489> 日経高配５０ 2045 -46.1 3165
16. <1329> ｉＳ日経 1890 -74.4 5737
17. <1320> ｉＦ日経年１ 1761 -62.5 57440
18. <1459> 楽天Ｗベア 1736 -16.4 187
19. <1330> 上場日経平均 1627 -63.1 57730
20. <1308> 上場東証指数 1441 -27.3 3846
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1352 -28.6 79130
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 1253 -68.2 380.1
23. <200A> 野村日半導 1217 -48.3 3153
24. <314A> ｉＳゴールド 1215 21.1 382.7
25. <1326> ＳＰＤＲ 1126 14.1 74230
26. <1356> ＴＰＸベア２ 1102 -28.8 141.1
27. <1655> ｉＳ米国株 1050 -32.0 775.6
28. <1398> ＳＭＤリート 929 386.4 2018.5
29. <2038> 原油先Ｗブル 913 -22.2 2051
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 894 7.7 631.3
31. <1367> ｉＦＴＰＷブ 839 -29.3 64390
32. <2090> 農中米債７Ｈ 740 -100.0 4542
33. <1328> 野村金連動 736 -15.3 19170
34. <1368> ｉＦＴＰＷベ 576 200.0 205
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 546 30.9 2188
36. <1699> 野村原油 536 -1.8 494.5
37. <2512> 野村外国債Ｈ 535 7542.9 744.4
38. <1346> ＭＸ２２５ 531 -83.1 57340
39. <1571> 日経インバ 504 -36.0 373
40. <1358> 上場日経２倍 500 -55.1 98000
41. <1473> Ｏｎｅトピ 445 69.8 3734
42. <1580> 日経ベア 433 -38.4 992.5
43. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 433 174.1 367.0
44. <1541> 純プラ信託 416 3.2 9980
45. <513A> ＧＸ防衛日株 416 -57.9 941
46. <2516> 東証グロース 411 -37.4 605.4
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 403 -66.8 117
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 385 -25.2 1094
49. <2244> ＧＸＵテック 360 -5.5 2998
50. <1456> ｉＦ日経ベ 339 52.7 1589
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 117205 -18.6 51590
２. <1357> 日経Ｄインバ 22187 -17.8 4648
３. <1321> 野村日経平均 16739 -45.0 57660
４. <1360> 日経ベア２ 12817 -21.3 114.3
５. <1540> 純金信託 8889 42.5 24440
６. <1458> 楽天Ｗブル 8763 -20.0 61360
７. <1579> 日経ブル２ 6709 -41.0 555.8
８. <1615> 野村東証銀行 5887 -28.2 596.4
９. <1671> ＷＴＩ原油 5020 18.0 4078
10. <1542> 純銀信託 4131 10.9 37670
11. <1306> 野村東証指数 4116 -53.1 3892
12. <2644> ＧＸ半導日株 4081 -19.7 3232
13. <1568> ＴＰＸブル 2590 -40.1 834.3
14. <2036> 金先物Ｗブル 2095 12.1 241600
15. <1489> 日経高配５０ 2045 -46.1 3165
16. <1329> ｉＳ日経 1890 -74.4 5737
17. <1320> ｉＦ日経年１ 1761 -62.5 57440
18. <1459> 楽天Ｗベア 1736 -16.4 187
19. <1330> 上場日経平均 1627 -63.1 57730
20. <1308> 上場東証指数 1441 -27.3 3846
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1352 -28.6 79130
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 1253 -68.2 380.1
23. <200A> 野村日半導 1217 -48.3 3153
24. <314A> ｉＳゴールド 1215 21.1 382.7
25. <1326> ＳＰＤＲ 1126 14.1 74230
26. <1356> ＴＰＸベア２ 1102 -28.8 141.1
27. <1655> ｉＳ米国株 1050 -32.0 775.6
28. <1398> ＳＭＤリート 929 386.4 2018.5
29. <2038> 原油先Ｗブル 913 -22.2 2051
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 894 7.7 631.3
31. <1367> ｉＦＴＰＷブ 839 -29.3 64390
32. <2090> 農中米債７Ｈ 740 -100.0 4542
33. <1328> 野村金連動 736 -15.3 19170
34. <1368> ｉＦＴＰＷベ 576 200.0 205
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 546 30.9 2188
36. <1699> 野村原油 536 -1.8 494.5
37. <2512> 野村外国債Ｈ 535 7542.9 744.4
38. <1346> ＭＸ２２５ 531 -83.1 57340
39. <1571> 日経インバ 504 -36.0 373
40. <1358> 上場日経２倍 500 -55.1 98000
41. <1473> Ｏｎｅトピ 445 69.8 3734
42. <1580> 日経ベア 433 -38.4 992.5
43. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 433 174.1 367.0
44. <1541> 純プラ信託 416 3.2 9980
45. <513A> ＧＸ防衛日株 416 -57.9 941
46. <2516> 東証グロース 411 -37.4 605.4
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 403 -66.8 117
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 385 -25.2 1094
49. <2244> ＧＸＵテック 360 -5.5 2998
50. <1456> ｉＦ日経ベ 339 52.7 1589
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース