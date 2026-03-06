【弥生賞／データ攻略】アドマイヤクワッズとバステールの「買い or 消し」　人気上位予想の2頭で“勝率ゼロ”は

今週は中山競馬場で弥生賞（芝2000m）が行われる。皐月賞トライアルの一戦は本番への優先出走権をかけた戦いにもなっている。

ここでは、過去10年からアドマイヤクワッズとバステールにフォーカスしたデータを取り上げる。

■アドマイヤクワッズに「1.2.1.0」高好走率データ

無敗で参戦した朝日杯FSは3着。仕切り直しのレースに臨むのがアドマイヤクワッズだ。デビューからマイルを主戦場としてきた馬が迎える初の芝2000m戦。チャレンジの意味合いが強い印象もある同馬だが、データのジャッジは？

・前走阪神開催の朝日杯FS組【1.2.1.0】

4頭が出走し、すべて馬券内を確保。人気馬がほとんどであることはローテーション面から致し方ないものの、きっちり馬券内を確保している点は特筆に値する。

アドマイヤクワッズについて補足すると、前走朝日杯FSは直線でインを突いた馬と逃げ馬が上位を占めたレース。決して恵まれたシチュエーションとは言い難いなかで大外から3着なら悲観する内容ではない。飛躍の春に向けて上位争いは必至と言えるだろう。

■バステールに“勝率ゼロ”の壁

同じ上位人気想定でも、バステールにはマイナスデータが浮上。川田将雅騎手×斉藤崇史調教師×シルクレーシングと騎手、調教師、馬主それぞれが何度もクラシックを制した強力なバックボーンを持つ馬。皐月賞、日本ダービー戦線に向けて勝負がかった一戦だが、今回はローテーションに思わぬ落とし穴が発生した。

・前走未勝利組【0.0.0.12】

単勝ひと桁台のオッズ該当馬が2頭いたにもかかわらず、馬券内はゼロ。時計・ソーヴァリアントやアラタといったのちの重賞ウイナーもこの時点での実績不足から上位進出は叶わなかった。該当馬にとって避けたい鬼門データとなっている。

パントルナイーフ回避によって、繰り上がり的に上位人気が予想されるバステール。そのポテンシャルは誰もが認めるところだが、実績馬の好走が目立つ弥生賞において過大評価は避けたほうがよさそうだ。

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。