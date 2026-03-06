俳優の竹内涼真（32）が6日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。人気俳優との初対面を振り返った。

この日、スタジオに生出演した竹内に向けて、嵐の二宮和也がVTRでコメントを寄せた。二宮との関係について、竹内は「普段は悩まないようにしてるんだけど、たまにどうしようかなっていう時がある」と打ち明けた。

そして「そういう時に二宮君に話したり。凄く懐が大きいんで、僕のことを理解してくれてるし、客観的に見て助言してくれるから安心する」と話した。

2人は、2018年に放送されたTBS日曜劇場「ブラックペアン」で初共演した。竹内は「わりと仲良くなるのは早かったんですけど、最初にお会いした時、僕は衝撃だった」と回想。「こんなにリラックスして、力の抜けてる人がいるんだと思って」と振り返った。

そのため「なんで俺、こんなに力が入ってるんだろうと思って、最初マネしてた」と吐露。「“二宮和也”なんで、どういう人なのかなと思ったら、凄く自由で“あ、自由でいいんだ”」と自分を見直したという。

これを受けて、番組MCの博多大吉は「いい意味で、現場にスリッパで来られる方」と二宮の人となりを伝えると、竹内も当時の二宮とのやり取りを「メークはしないんですか？」「うん、しな〜い」「へぇ〜」と再現。「“おはよ〜、じゃ、お願いしま〜す”みたいな」と笑わせたが、「ホントに素敵ですよね、カッコイイ」と改めて称賛していた。